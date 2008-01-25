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Новости медицины и фармацииНовое открытие ученых в лечении хронической боли

Новое открытие ученых в лечении хронической боли

Опубликовано  14.06.2021

Опиоидная система в организме человека состоит из множества белков, рецепторов и других соединений, которые играют жизненно важную роль в управлении болевыми реакциями.

Помимо белков, вырабатываемых организмом естественным путем, известных как опиоидные пептиды, существуют опиоидные анальгетики. К ним относятся такие препараты, как морфин и оксикодон, которые врачи часто назначают для лечения хронической боли.

Эти препараты, которые имитируют функцию опиоидных пептидов, могут иметь серьезные побочные эффекты, если люди принимают их часто или в больших количествах. Они не только могут обусловливать угнетение дыхания, запоры и тошноту, но также вызывают сильную зависимость по своей природе и приводят к увеличению количества смертельных передозировок.

Опиоидный кризис — это кризис общественного здравоохранения, который в значительной степени связан с расовым и экономическим неравенством, и поиск альтернативных терапевтических вариантов решения проблемы хронической боли — лишь одна из важных задач.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Signal Transduction and Targeted TherapyTrusted Source», показало, что соединение растительного происхождения, называемое конолидином, может повышать болеутоляющую активность опиоидных пептидов, и, возможно, это более безопасная альтернатива опиоидным препаратам.

Опиоиды и опиоидные рецепторы

В организме опиоидные пептиды взаимодействуют с классическими опиоидными рецепторами и связываются с ними. Есть 4 типа классических опиоидных рецепторов, которые в основном находятся в центральной и периферической нервной системе. Взаимодействия между опиоидными пептидами и классическими рецепторами запускают каскад сигнальных функций белков, которые в конечном итоге приводят к уменьшению выраженности боли.

Однако в предыдущем исследовании ученым удалось идентифицировать атипичный опиоидный рецептор под названием ACKR3. Этот рецептор также связывается с опиоидными пептидами, но вместо облегчения боли он улавливает пептиды и предотвращает их связывание с любым из классических рецепторов, что потенциально предотвращает модуляцию боли.

Кроме того, исследователи выявили рецептор ACKR3 в ключевых областях мозга, которые также являются важными центрами опиоидной активности.

Исследовательская группа описала рецептор как «поглотитель опиоидов» из-за его способности улавливать встречающиеся в природе опиоиды до того, как они смогут взаимодействовать с классическими опиоидными рецепторами.

В ответ на эту проблему в новом исследовании был изучен конолидин, молекула, которая содержится в коре цветка табернемонтана растопыренная (Tabernaemontana divaricata) и которая обычно используется в традиционной китайской, аюрведической и тайской медицине из-за ее анальгетических свойств.

Как конолидин может помочь в лечении хронической боли?

В скрининговом тесте с использованием более 240 рецепторов исследователи установили, что конолидин демонстрирует связывание с рецептором ACKR3 как у людей, так и у мышей, предотвращая связывание ACKR3 с опиоидными пептидами.

Кроме того, молекула конолидина не взаимодействует с классическими рецепторами, а это означает, что она не будет конкурировать с опиоидными пептидами за связывание с этими рецепторами.

Такие результаты дают основания предположить, что конолидин способен ограничивать негативные регуляторные свойства рецептора ACKR3 и высвобождать опиоидные пептиды, позволяя им связываться с классическими опиоидными рецепторами и способствовать анальгетической активности.

Захватывающий новый путь лечения

Ученые также расширили свои открытия, химически модифицировав конолидин, чтобы создать новое соединение, RTI-5152-12, которое специфически связывается с рецептором ACKR3. По сравнению с природным конолидином это синтетическое соединение показало повышенное связывание с рецептором ACKR3, что делает его более эффективным вариантом лечения.

Авторы исследования заявляют: «В целом открытие потенциального механизма действия конолидина и его активности на ACKR3 является значительным шагом вперед к более исчерпывающему пониманию его роли в регуляции боли, несущему большой потенциал для разработки новых препаратов против хронической боли».

Хотя это исследование установило корреляцию между конолидином и ACKR3, полный механизм действия данного соединения еще не ясен. Тем не менее конолидин может иметь минимальные побочные эффекты по сравнению с опиоидными препаратами, и это открывает захватывающие возможности для исследования опиоидной системы.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  14.06.2021

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