В ходе нового исследования изучали, может ли прием ацетилсалициловой кислоты (АСК), обычно применяемой в качестве обезболивающего, сочетано с иммунотерапевтическим препаратом авелумаба повысить его эффективность у пациенток с раком молочной железы. Применение комбинации АСК и авелумаба потенциально снижает риск летального исхода вследствие этого заболевания.

Клинические исследования финансируются программой Breast Cancer Now Catalyst. Эта программа направлена на ускорение прогресса в исследованиях рака молочной железы на мировом уровне за счет инноваций и сотрудничества. Перспективность исследования заключается в возможности разработки новых методов лечения для 8 тыс. женщин, у которых ежегодно в Великобритании диагностируется трижды негативный рак молочной железы — малораспространенный, но часто более агрессивный тип онкопатологии, который непропорционально поражает молодых женщин и представительниц негроидной расы.

Трижды негативный рак молочной железы относится к группе разнородных опухолей молочной железы. Этот диагноз устанавливается при отсутствии всех 3 критериев, используемых для классификации заболевания: рецептор эстрогена (ER), рецептор прогестерона (PR) и рецептор 2 эпидермального фактора роста человека (HER2). Эти рецепторы успешно использовались для разработки множества таргетных методов лечения других типов рака молочной железы. Однако отсутствие этих рецепторов в опухолевых клетках при трижды негативном раке молочной железы означает, что варианты лечения этого типа онкопатологии обычно ограничиваются комбинацией хирургического вмешательства, химиотерапии и лучевой терапии.

Раковые клетки могут подавлять сигналы иммунной системы и таким образом выживать. Однако иммунотерапия — это препараты, которые помогают иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки. Некоторые иммунотерапевтические препараты уже применяются при лечении вторичного трижды негативного рака молочной железы, но они подходят не всем. В результате предыдущих исследований было установлено, что сочетание иммунотерапевтического препарата, такого как авелумаб, с АСК помогает контролировать рост опухоли у мышей более успешно, чем монотерапия иммунотерапевтическими препаратами. Такая комбинация препаратов может быть более эффективной и для человека.

Анализ существующих опубликованных исследований Кардиффского университета (Cardiff University) показал, что прием АСК способствует снижению летального исхода при раке молочной железы. Обзор и анализ 118 опубликованных обсервационных исследований с участием пациентов с 18 различными видами рака показали, что выживаемость пациентов, которые по разным причинам принимали АСК, на 20% выше по сравнению с таковой у пациентов, которые не принимали АСК.

Данное клиническое исследование проводится под руководством доктора Энн Армстронг (Anne Armstrong) из трастового фонда Christie Национальной Службы Здравоохранения (Christie NHS (National Health Service) Foundation Trust) в Манчестере. В исследовании оценивается, может ли АСК повысить чувствительность опухолевых клеток к иммунотерапии у пациентов с трижды негативным раком молочной железы. Планируется оценка эффективности авелумаба в сочетании с АСК и без нее. Причем такое лечение планируется применять до радикальной операции и химиотерапии.

После таковой терапии будут изучаться образцы опухолевой ткани. В случае, если будет установлено, что АСК повышает эффективность иммунотерапии, будут развернуты дополнительные клинические исследования о возможностях применения комбинации АСК с авелумабом при неизлечимом вторичном трижды негативном раке молочной железы.

Э. Армстронг отмечает, что не все виды рака молочной железы хорошо поддаются иммунотерапии. В результате ранних исследований было установлено, что АСК может повысить эффективность некоторых иммунотерапевтических препаратов за счет уменьшения выброса иммуносупрессивных молекул раковыми клетками. Противовоспалительные препараты, такие как АСК, могут оказаться средством, повышающим эффективность иммунотерапии при сочетанном применении.

АСК — препарат широко доступный и дешевый в производстве. Исследователи выражают надежду, что АСК будет достоверно повышать эффективность иммунотерапии, что приведет к разработке новых схем лечения рака молочной железы.

Д-р Саймон Винсент (Simon Vincent), директор по исследованиям, поддержке и влиянию компании Breast Cancer Now, сообщает: «8 тысяч женщин, у которых в Великобритании диагностирован трижды негативный рак молочной железы, ежегодно сталкиваются с пугающей реальностью ограниченных вариантов лечения. Ранее проведенные исследования показали, что АСК может потенцировать различные схемы лечения онкологических заболеваний, и мы надеемся, что исследование доктора Армстронг продемонстрирует тот же эффект для пациентов с трижды негативным раком молочной железы.

Программа Catalyst направлена на активизацию исследований в области рака молочной железы посредством 28 инновационных исследовательских проектов рака молочной железы, включая клинические исследования, которые проводятся в Великобритании и Европе. Все эти проекты нацелены на улучшение схем лечения пациентов с раком молочной железы.

По материалам www.news-medical.net/news