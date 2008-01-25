Опубликованы доказательства положительного влияния антипсихотического препарата пимавансерина на лиц с психозом, связанным с деменцией.

Во всем мире сегодня живет около 45 млн человек с болезнью Альцгеймера. Приблизительно у половины из них отмечаются психотические эпизоды, а при некоторых других формах деменции эта цифра еще выше. Психоз связан с более быстрым прогрессированием деменции.

Несмотря на это, не существует одобренного безопасного и эффективного лечения этих особенно тревожных симптомов. У людей с деменцией широко применяемые нейролептики оказывают седативный эффект, становятся причиной падения и ассоциированы с повышенным риском летального исхода.

Терапевтический эффект пимавансерина связан с тем, что он блокирует рецепторы серотонина 5HT2A и не взаимодействует с рецепторами дофамина. Он одобрен к применению в США для лечения галлюцинаций и бреда у лиц с психозом вследствие болезни Паркинсона.

В новой статье, опубликованной в «Медицинском журнале Новой Англии» («New England Journal of Medicine»), описывается клиническое исследование, в котором принимали участие 392 человека с психозом, связанным с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, деменцией с тельцами Леви, лобно-височной или сосудистой деменцией. Все пациенты получали пимавансерин в течение 12 нед. Тем, кто достиг порога уменьшения выраженности симптомов, в дальнейшем назначали пимавансерин или плацебо в течение периода до 26 нед.

Исследование было прекращено досрочно из-за высокого показателя эффективности терапии. Из 351 участника у 217 (61,8%) зафиксировано достижение порогового эффекта от терапии. В дальнейшем 112 пациентам было назначено плацебо, а 105 — пимавансерин. Рецидив наблюдался у 28 из 99 пациентов (28,3%) в группе плацебо, по сравнению с 12 из 95 (12,6%) в группе пимавансерина, причем пимавансерин более чем в 2 раза снижал частоту рецидивов и продемонстрировал стабильный терапевтический эффект.

Профессор Клайв Баллард (Clive Ballard), декан медицинской школы Эксетерского университета (University of Exeter Medical School), отметил, что психоз затрагивает до 50% всех людей с деменцией. Это особенно тревожный симптом, но в настоящее время нет безопасного и эффективного лечения. Известно, что в настоящее время применение нейролептиков ограничено, и в ведущих практических руководствах рекомендуется назначать их на срок не более 12 нед людям с деменцией. Сегодня существует потребность в разработке альтернативных методов лечения.

Частота рецидивов в группе пимавансерина была ниже, чем в группе плацебо, что указывает на то, что преимущества лечения могут сохраняться с течением времени. Однако требуются дальнейшие, более длительные и крупномасштабные исследования. В исследовании установлено, что головная боль, инфекция мочевыводящих путей и запоры чаще возникали в группе пимавансерина. Но его применение не было ассоциировано с повышением смертности или развитием других серьезных осложнений, таких как инсульт, которые, как известно, диагностируются при приеме других нейролептиков.

По материалам www.news-medical.net