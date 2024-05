Новая концепция терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Albert Einstein College of Medicine) разработали новую концепцию функциональной терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими хроническими заболеваниями вирусной природы. Эффективность концепции подтверждена на модели вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у мышей. Результаты исследования, в котором использовали новую разработанную стратегию для усиления иммунного ответа организма, опубликованы в «Журнале клинических исследований» («Journal of Clinical Investigation» — JCI).

В этом исследовании изучали белки, предназначенные для избирательной стимуляции CD8+, «киллеров» иммунной системы для размножения и специфической атаки ВИЧ-инфицированных Т-клеток. Соавтор исследования Стивен Алмо (Steven Almo) разработал синтетические белки, известные как synTac (сокращение от «синапс для активации Т-клеток» — «synapse for T-cell activation»). С. Алмо является профессором и заведующим кафедрой биохимии, профессором физиологии и биофизики в отделении рассеянного склероза и иммунологии Фонда семьи Волловик (Wollowick Family Foundation Chair in Multiple Sclerosis and Immunology) и директором центра разработки макромолекулярной терапии (Macromolecular Therapeutics Development Facility) в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна.

ВИЧ заражает CD4+ Т-клетки иммунной системы. За последние 25 лет люди, инфицированные ВИЧ, получили возможность контролировать свое заболевание с помощью антиретровирусной терапии (АРТ) — комбинации нескольких препаратов, которые препятствуют инфицированию вирусом новых CD4+ Т-клеток и размножению в них. Соавтор исследования Харрис Гольдштейн (Harris Goldstein) комментирует: «Хотя АРТ позволяет ингибировать ВИЧ на неопределенный срок, это лишь полумера, а не полноценное выздоровление. Длительное использование АРТ может вызвать серьезные побочные эффекты. Кроме того, как только АРТ прекращается, латентные вирусы ВИЧ, которые могут годами сохраняться в CD4+ Т-клетках, неизменно выходят из резервуаров, в которых персистируют, что приводит к рецидиву инфекции. В этой статье в «JCI» указано, что белки synTac, значительно увеличивая количество ВИЧ-специфических CD8+ Т-клеток, обеспечили процесс уничтожения инфицированных клеток».

Х. Гольдштейн также отмечает небольшую вероятность того, что все существующие схемы лечения позволяют элиминировать все латентно инфицированные Т-клетки. Однако цель терапии с synTac — «функциональное излечение», при котором иммунный ответ, вызванный synTac, ингибирует ВИЧ до неопределяемого уровня даже после того, как пациенты прекращают АРТ.

Исследователи сначала протестировали белки synTac против ВИЧ на образцах крови людей, инфицированных либо ВИЧ, либо цитомегаловирусом (ЦМВ), распространенным типом вируса герпеса, который может развиваться у пациентов с ослабленным иммунитетом и даже приводить к летальному исходу. В крови лиц, инфицированных ВИЧ или ЦМВ, synTacs, специфичные для мобилизации иммунного ответа против этих вирусов, запускали селективное и энергичное размножение CD8+ Т-клеток, которые проявляли сильную противовирусную активность в отношении ВИЧ или ЦМВ.

Затем исследователи внутривенно вводили synTacs, специфичные для ВИЧ или ЦМВ, инфицированным вирусами мышам с «человекоподобной» иммунной системой. Таких мышей можно заразить вирусами, поражающими людей, такими как ВИЧ и ЦМВ. Белки synTac способствовали 32-кратному повышению содержания человеческих ВИЧ-специфических CD8+ Т-клеток и увеличивали количество человеческих ЦМВ-специфических CD8+ Т-клеток в 46 раз. Как у ВИЧ-, так и у ЦМВ-инфицированных мышей большое количество человеческих CD8+ Т-клеток, стимулированных synTac, эффективно подавляло вирусные инфекции. Такой результат позволяет предположить, что synTacs имеет перспективу стать новым препаратом для функционального лечения ВИЧ, ЦМВ и других вирусных инфекций.

С. Алмо сообщает, что ключевым преимуществом технологии synTac является то, насколько легко можно запрограммировать белки synTac для лечения пациентов с различными заболеваниями, ассоциированными с нарушениями Т-клеточного ответа, включая болезни неинфекционной природы. Например, в текущий момент продолжается клиническое исследование с участием пациентов с раком головы и шеи, в котором изучается способность synTac выборочно активировать противораковые Т-клетки. А поскольку synTac может активировать Т-клетки, также изучается возможность применения этих белков для лечения больных сахарным диабетом І типа и другими аутоиммунными заболеваниями путем отключения Т-лимфоцитов, которые ошибочно проявляют активность против здоровых тканей человека.

По материалам www.medicalxpress.com