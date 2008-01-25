«Novavax» сообщила об общей эффективности вакцины 90%

Сообщают, что рекомбинантная вакцина от COVID-19 NVX-CoV2373 на основе белковых наночастиц американской компании «Novavax» эффективна более чем на 93%. После задержек с производством компания планирует производить 100 млн доз в месяц к концу ІІІ и 150 млн доз — ІV кв. 2021 г.

«Novavax» теперь собирается подать заявку на одобрение своей вакцины против COVID-19 в ІІІ кв. после завершения заключительных этапов аттестации и валидации, необходимых для соответствия требованиям химии, производства и контроля (chemistry, manufacturing and controls — CMC). В основном исследовании PREVENT-19 с участием около 30 000 человек в США и Мексике, вакцина показала эффективность более 93% против преобладающих вариантов вируса, как объявила «Novavax» 14 июня. В ходе исследования наиболее часто появлялся альфа-вариант B.1.1.7, впервые появившийся в Великобритании, но участники исследования также были заражены вариантами из Бразилии, Южной Африки и Индии, отметил директор по исследованиям «Novavax» Грегори Гленн (Gregory Glenn).

Общая эффективность вакцины оценена на уровне 90,4%, а в защите от умеренного и тяжелого заболевания — на 100%. Данные о последовательностях доступны для 54 из 77 случаев. Из секвенированных случаев 35 (65%) были вызывающими обеспокоенность (Variants of Concern — VoC), 9 (17%) — вызывающими интерес (Variants of Interest — VoI) и 10 (19%) — другими. Против VoC/VoI, на которые приходилось 82% случаев, эффективность вакцины составила 93,2% (95% доверительный интервал 83,9; 97,1), что позволило достичь ключевой исследовательской конечной точки исследования. Вакцинация защищала участников исследования с высоким риском тяжелого течения заболевания (определяемых как люди в возрасте старше 65 лет, младше 65 лет с определенными сопутствующими заболеваниями или имеющие жизненные обстоятельства с частым контактом с COVID-19) на 91%. «Полученные данные демонстрируют стабильный высокий уровень эффективности и подтверждают способность вакцины предотвращать COVID-19 на фоне продолжающейся генетической эволюции вируса», — пояснил Г. Гленн.

«Novavax» уже представляла первые данные своего исследования в Великобритании в начале года, согласно которым вакцина показала эффективность 89%. Однако компании несколько раз приходилось откладывать выполнение планов по производству и бороться с нехваткой расходных материалов для производства.

По материалам ir.novavax.com