Нитроксолин: вопросы и ответы

Нитроксолин — это антимикробный и антипротозойный препарат широкого спектра, производное 8-оксихинолина, применяется при инфекциях мочевыводящих путей.

Как действует нитроксолин?

Нитроксолин селективно ингибирует синтез бактериальной ДНК, образует комплексы с металлосодержащими ферментами микробной клетки и действует как на грамположительные, так и на грамотрицательные микроорганизмы. Часто оказывается эффективным в отношении штаммов бактерий, устойчивых к другим химиотерапевтическим препаратам. В отличие от прочих производных 8-оксихинолина нитроксолин быстро всасывается из пищеварительного тракта и выводится в неизмененном виде с мочой, что обусловливает высокую концентрацию препарата в моче.

В отношении каких возбудителей активен нитроксолин?

Нитроксолин проявляет антибактериальный эффект в отношении S. aureus, S. haemolyticus, S. faecalis, Diplococcus pneumoniae, N. gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, M. tuberculosis, E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Pneumobacillus spp., B. subtilis, T. vaginalis, Candida spp., дерматофитов, плесневых грибов и некоторых возбудителей системных микозов.

В какой форме выпускается нитроксолин?

Нитроксолин выпускается в форме таблеток для приема внутрь. 1 таблетка содержит 50 мг действующего вещества.

С какой целью принимают таблетки нитроксолин?

Нитроксолин применяют при острых и хронических инфекциях почек и мочеполовых путей, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами (уретрит, цистит, пиелонефрит, эпидидимит, инфицированная аденома или карцинома предстательной железы), а также для профилактики инфекций после операций на почках и мочевых путях.

Когда лучше принимать нитроксолин?

Нитроксолин следует принимать внутрь во время или после еды. Кратность приемов зависит от цели (лечение или профилактика), а также от выраженности инфекционно-воспалительного процесса.

В какой дозе нитроксолин назначают взрослым?

Средняя рекомендуемая суточная доза составляет 400 мг (по 2 таблетки 4 раза в сутки до еды). При тяжелых заболеваниях суточную дозу можно повысить до 800 мг (по 4 таблетки 4 раза в сутки). Максимальная суточная доза для взрослых составляет 800 мг.

В какой дозе нитроксолин назначают детям?

Дети в возрасте 3–5 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 200 мг (по 1 таблетке 4 раза в сутки).

Дети в возрасте старше 5 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 200–400 мг (по 1–2 таблетки 4 раза в сутки).

Можно ли вылечить пациента с циститом нитроксолином?

Нитроксолин назначается для лечения или профилактики цистита, если предполагается, что он имеет инфекционную (бактериальную, грибковую) природу.

Можно ли принимать нитроксолин при боли в почках?

Нитроксолин применяется для лечения пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями почек, в частности пиелонефритом. Однако боль в почках может быть вызвана наличием конкрементов или аутоиммунным воспалительным процессом. Поэтому вопрос о целесообразности антибактериальной терапии должен решать врач.

Можно ли принимать нитроксолин для профилактики?

Нитроксолин назначают профилактически при инструментальных манипуляциях (катетеризация мочевого пузыря, цистоскопия). Для профилактики инфекционных осложнений после операции на почках и мочевых путях нитроксолин принимают по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 2–3 нед.

Как долго можно принимать нитроксолин?

Обычно продолжительность курса лечения составляет 2–3 нед. При необходимости пациенты могут принимать препарат на протяжении 1 мес. При хронических инфекциях лекарственное средство следует назначать повторными курсами длительностью 2 нед с двухнедельными перерывами (курс лечения может занять несколько месяцев).

Кому противопоказан нитроксолин?

Противопоказаниями к приему нитроксолина являются индивидуальная непереносимость, а также тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность.

Каковы побочные эффекты нитроксолина?

Наиболее заметным побочным эффектом приема нитроксолина является окрашивание мочи в шафраново-желтый цвет. Помимо этого, во время курса лечения могут наблюдаться преходящие диспептические явления (главным образом тошнота), кожно-аллергические реакции, в отдельных случаях — тахикардия, атаксия, головная боль, парестезии, полинейропатии; возможно нарушение функции печени.