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Новости медицины и фармацииНеврологические или психические осложнения отмечают у каждого третьего пациента с COVID-19

Неврологические или психические осложнения отмечают у каждого третьего пациента с COVID-19

Опубликовано  13.04.2021

У каждого третьего пациента с COVID-19 развиваются неврологические или психические заболевания в течение 6 мес после заражения SARS-CoV-2. Это — результат наблюдательного исследования, проведенного в США с данными 236 000 пациентов с подтвержденным COVID-19 (средний возраст 43 года, госпитализированных — 19%)*. Наиболее распространенными были тревожные расстройства (17%) и депрессия (14%). Неврологические заболевания, такие как инсульт или деменция, отмечали реже, чем психические, но в целом они не были редкостью. Согласно результатам, пациенты, которых лечили в отделении интенсивной терапии, особенно подвержены неврологическим осложнениям: 7% таких больных перенесли инсульт, а у 2% развилась деменция в течение 6 мес после заражения. Исследователи также сообщают, что неврологические и психические заболевания возникают чаще после COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний: риск на 44 и 16% выше соответственно.

Связан ли COVID-19 с синдромом Гийена — Барре, остается неясным; относительный риск при COVID-19 выше по сравнению с другими инфекциями дыхательных путей, но не с гриппом. Также высказывались опасения по поводу паркинсонических синдромов после COVID-19, что обусловлено данными об эпидемии летаргического энцефалита, последовавшей за пандемией гриппа 1918 г.**. Полученные данные подтверждают эту возможность, хотя частота выявления была низкой и не все значения относительного риска были значимыми. Паркинсонизм может быть отсроченным исходом, и в этом случае более четкий сигнал может появиться при более длительном наблюдении.

Оксфордское исследование с участием 65 тыс. пациентов с COVID-19 в США, о котором сообщали ранее, свидетельствует о начале психического расстройства у 20% пациентов в срок до 90 дней после болезни.

По материалам www.thelancet.com

*Taquet M., Geddes J.R., Husain М. (2021) 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. The Lancet. DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00084-5.

**Hoffman L.A., Vilensky J.A. (2017) Encephalitis lethargica: 100 years after the epidemic. Brain. 140: 2246-2251.

Опубликовано  13.04.2021

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