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Новости медицины и фармацииНестероидный противовоспалительный препарат способствует повышению эффективности посткоитальной контрацепции?

Нестероидный противовоспалительный препарат способствует повышению эффективности посткоитальной контрацепции?

Опубликовано  04.09.2023

По оценкам экспертов, 28% женщин в возрасте 15–44 лет в США хотя бы раз в жизни применяли таблетированные препараты для экстренной контрацепции. На сегодня эффективность экстренной контрацепции высокая, но не достигает 100%.

Таблетки для экстренной контрацепции наиболее эффективны, если их принимать как можно раньше после полового акта, в то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) допускают применение лекарственных средств экстренной контрацепции на протяжении 5 дней после незащищенного полового акта. Тем не менее эффективность некоторых препаратов заметно снижается при применении через 3 дня после полового акта. Даже при применении лекарственных средств экстренной контрацепции беременность все равно может наступить, и риск повышается больше, чем больше времени прошло между приемом препарата для посткоитальной контрацепции и половым актом.

Группа исследователей из Университета Гонконга (University of Hong Kong) установила, что прием таблетки для экстренной контрацепции с нестероидным противовоспалительным препаратом повышает эффективность посткоитальной контрацепции.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The Lancet».

В препаратах для посткоитальной контрацепции обычно содержится либо гормон левоноргестрел, либо улипристала ацетат. Левоноргестрел отпускается без рецепта. По оценкам экспертов Американской ассоциации акушеров и гинекологов (American Association of Obstetricians and Gynaecologists — ACOG), левоноргестрел наиболее эффективен при приеме в течение 3 дней после проникающего полового акта, но остается умеренно эффективным до 5 дней.

В США улипристала ацетат является рецептурным препаратом, но он считается более эффективным средством экстренной контрацепции, чем левоноргестрел.

Эксперты Американской ассоциации акушеров и гинекологов рекомендуют принимать улипристала ацетат в течение 5 дней после незащищенного полового акта без снижения эффективности.

Потенциальные побочные эффекты средств экстренной контрацепции включают изменения менструального цикла, головокружение, головную боль, тошноту и/или рвоту, усталость, болезненность молочных желез, боль в животе спазматического характера.

Рэймонд Ли (Raymond Li), клинический доцент кафедры акушерства и гинекологии Университета Гонконга (Department of Obstetrics and Gynecology at The University of Hong Kong), первый автор исследования, и его команда провели исследование в крупной общественной службе сексуального и репродуктивного здоровья в Гонконге. В исследование включили 836 женщин. Они были разделены на 2 группы по 418 участниц: участницы 1-й группы принимали левоноргестрел и пироксикам, 2-й группы — левоноргестрел и плацебо. За период исследования зарегистрирована одна беременность в группе женщин, принимавших пироксикам и левоноргестрел, по сравнению с 7 беременностями в группе женщин, принимавших плацебо и левоноргестрел.

Таким образом, эффективность комбинации пироксикама и левоноргестрела составила 95% по сравнению с применением комбинации левоноргестрела и плацебо, эффективность которой составила 63%. Ученые также сообщили об отсутствии существенных различий в частоте развития побочных эффектов между двумя группами участниц.

Доктор Р. Ли объяснил, что нестероидные противовоспалительные препараты ингибируют синтез простагландинов. Простагландины участвуют в развитии воспаления, лихорадки, боли, а также в определенных репродуктивных процессах, включая оплодотворение, овуляцию и родовой процесс.

В то же время на сегодня необходимы дальнейшие исследования для определения механизмов синергического действия нестероидных противовоспалительных препаратов и средств для экстренной контрацепции.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  04.09.2023

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