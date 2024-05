Неполноценность иммунного ответа на инфекцию SARS-CoV-2 может быть вызвана моногенными врожденными дефектами выработки интерферонов некоторых типов (IFN-γ, IL-6 и IL-17A/F) или их генетически обусловленными аутоиммунными фенокопиями с выработкой нейтрализующих аутоантител против этих цитокинов. Данные особенности пациентов с тяжелым течением COVID-19 исследовали авторы обширной публикации в журнале «Science»*.

Индивидуальная клиническая вариабельность течения инфекции SARS-CoV-2 обширна. Международный коллектив авторов, подписавшихся под вышеупомянутой статьей, сообщает, что по крайней мере у 101 из 987 пациентов с угрожающей жизни пневмонией COVID-19 были нейтрализующие IgG аутоантитела против IFN-ω (13 пациентов), 13 типов IFN-α (36) или обоих (52). Аутоантитела нейтрализуют способность соответствующих интерферонов I типа блокировать инфекцию SARS-CoV-2. Эти аутоантитела, напротив, не были выявлены у 663 человек с бессимптомной или легкой инфекцией SARS-CoV-2 и их выявляли только у 4 из 1227 здоровых людей. Пациенты с аутоантителами были в возрасте 25–87 лет, 95 из 101 были мужчинами. По заключению авторов, аутоиммунная фенокопия врожденных нарушений опосредованного интерферонов I типа иммунитета лежит в основе опасной для жизни пневмонии как минимум у 2,6% обследованных женщин и 12,5% мужчин с COVID-19.

Наличие у данных пациентов аутоантител против интерферонов I типа клинически не проявлялись до инфицирования SARS-CoV-2 — слабым индуктором интерферонов I типа. Нейтрализующие аутоантитела против интерферонов I типа склоняют чашу весов в пользу вируса, что приводит к разрушительному заболеванию с недостаточными и даже, возможно, вредными адаптивными иммунными ответами.

Как сообщают авторы, полученные ими результаты имеют прямое клиническое значение. Во-первых, пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, могут быть обследованы для выявления лиц с аутоантителами, подверженных риску развития опасной для жизни пневмонии. Такие пациенты, выздоравливающие от опасного для жизни COVID-19, также должны быть исключены из числа доноров плазмы выздоравливающих или по крайней мере пройти тестирование до принятия их донорской плазмы. Во-вторых, это неожиданное наблюдение открывает путь к терапевтическому вмешательству, включая плазмаферез, моноклональные антитела и специфическое ингибирование IFN-реактивных В-клеток I типа. Наконец, в этой группе пациентов раннее лечение IFN-α вряд ли принесет пользу. Однако лечение IFN-β в форме для инъекций или ингаляций может иметь положительные эффекты, поскольку образование аутоантител против IFN-β, по-видимому, редко отмечают у пациентов с аутоантителами против интерферонов I типа.

По материалам science.sciencemag.org

*Basrard P. et al. Auto-antibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science. Published online 24 Sep 2020.