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Новости медицины и фармацииНеожиданный положительный побочный эффект после экстракции зубов мудрости: улучшение вкусового восприятия

Неожиданный положительный побочный эффект после экстракции зубов мудрости: улучшение вкусового восприятия

Опубликовано  23.07.2021

Согласно исследованию, результаты которого снижают уровень тревоги по поводу побочных эффектов, связанных с данной операцией, люди, которым удалили зубы мудрости, лучше воспринимают вкус спустя десятилетия после операции.

Зубы мудрости — это третий и последний набор коренных зубов, которые прорезываются из десен, когда люди находятся в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. Когда зубы мудрости здоровые и правильно расположены в зубном ряду, они выполняют важную роль в процессе пережевывания пищи. Однако когда эти зубы давят на соседние или полностью не выходят из десен, их необходимо удалить.

До сих пор в исследованиях внимание уделялось людям, которые жаловались на ослабление вкусового восприятия после стоматологической операции, сообщает старший автор Ричард Доти (Richard Doty), доктор философии, директор Центра запаха и вкуса Пенсильванского университета (Smell and Taste Center at the University of Pennsylvania) в Филадельфии. Однако считается, что со временем эти симптомы проходят, — добавляет он.

Чтобы оценить долгосрочные последствия операции, он и его коллега, студент-стоматолог Дэйн Ким (Dane Kim), наблюдали за более чем 1200 человек в течение 20 лет.

Исследователи оценили состояние 891 человека, которым была проведена экстракция третьего моляра, и 364 человек, которым зубы мудрости не удаляли. Всех попросили полоскать рот растворами с различными вкусами (сладкими, кислыми, солеными или горькими) и различной концентрацией вкусовых добавок.

В целом показатели вкусового восприятия были выше у людей, которым удалили зубы мудрости, чем у лиц, имевших 32 зуба.

Сегодня неизвестно, почему это происходит. Исследователи предполагают, что повреждение нерва вкусовых сосочков во время удаления коренных зубов повышает чувствительность всей ротовой полости. Другая гипотеза: повреждение нерва вызывает определенный тип оральной гиперчувствительности.

Исследование было частично поддержано Национальным институтом глухоты и других коммуникативных расстройств (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders).

По материалам www.medscape.com/viewarticle/955085

Опубликовано  23.07.2021

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