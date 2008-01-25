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Новости медицины и фармацииНеобходимы ли диетические добавки с пробиотическими штаммами бактерий недоношеным новорожденным?

Необходимы ли диетические добавки с пробиотическими штаммами бактерий недоношеным новорожденным?

Опубликовано  24.05.2022

Исследователи из Университета Калгари (University of Calgary) в недавнем исследовании показали, что диетические добавки с пробиотиками способствуют формированию зрелого (то есть такого, как у доношенных новорожденных) микробиома кишечника и снижения уровня воспаления в кишечнике у недоношенных новорожденных. Так, у недоношенных новорожденных микробиом кишечника незрелый. В исследовании применяли смесь 5 видов пробиотических штаммов бактерий.

Доктор Мари-Клэр Арриета (Marie-Claire Arrieta), доктор философии, доцент Медицинской школы Камминга (Cumming School of Medicine — CSM) и соавтор исследования пояснила, что в исследование включили недоношенных младенцев, проходивших лечение в отделении интенсивной терапии в течение первых месяцев своей жизни. Она также отметила, что ежедневное применение пробиотических штаммов бактерий способствовало быстрому формированию зрелого микробиома в кишечнике — то есть такого, как у здоровых доношенных детей, находящихся на грудном вскармливании.

Это рандомизированное клиническое исследование было проведено в отделении интенсивной терапии новорожденных Медицинского центра Foothills (Foothills Medical Centre) и включало младенцев, рожденных на сроке беременности менее 29 нед и с массой тела менее 1 кг при рождении. Пробиотики часто рекомендуют умеренно и глубоко недоношенным (то есть рожденным на сроке более 29 нед и до 34 нед гестации) детям для профилактики развития воспалительного поражения желудочно-кишечного тракта и сепсиса. Однако сегодня нет убедительных доказательств эффективности применения пробиотиков у экстремально недоношенных детей. При том, что именно эта группа подвержена наиболее высокому риску развития воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте и сепсиса. Зрелый микробиом кишечника важен для формирования иммунной системы.

Доктор медицинских наук Джумана Самара (Jumana Samara), неонатолог из Медицинского центра Foothills и один из ведущих исследователей рассказала, что микробиом кишечника представляет собой совокупность различных видов микроорганизмов. Он принимает участие в формировании иммунной системы, является барьером, предупреждающим размножение патогенных микроорганизмов в кишечнике. Ранее в исследованиях была показана связь между формированием нормального микробиома кишечника и риском развития таких заболеваний, как бронхиальная астма и сахарный диабет І типа. Д. Самара пояснила, что в исследовании продемонстрировано, что штаммы бифидобактерий, включенные в исследуемую пробиотическую диетическую добавку, способствовали как формированию зрелого микробиома, так и его стабилизации и уменьшению выраженности воспалительного процесса в кишечнике.

Микробиом кишечника недоношенных детей в отличие от зрелого микробиома кишечника здоровых доношенных детей характеризуется меньшим количеством бифидобактерий и высоким показателем условно-патогенных бактерий.

Экстремально недоношенным младенцам часто показано введение антибиотиков, что дополнительно приводит к нарушению микробиома кишечника.

Белал Альшайх (Belal Alshaikh), доктор медицинских наук, неонатолог Медицинского центра Foothills объяснил, что из-за незрелости пищеварительной и иммунной систем у недоношенных детей часто развиваются аллергические реакции и непереносимость определенных продуктов и их компонентов. Вероятно, применение пробиотиков позволит снизить риск развития пищевой аллергии у этой категории детей.

Б. Альшайх считает, что необходимы дополнительные исследования для определения оптимального сочетания пробиотических штаммов бактерий для коррекции микробиома у недоношенных новорожденных. Он подчеркнул, что родители должны проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем давать диетические добавки, содержащие пробиотики.

Часть младенцев, включенных в данное исследование, также были участниками более крупного исследования под руководством М.-К. Арриеты и ее команды: исследования —  Alberta BLOOM (Begin a Life of health with Observation and Optimization of the Microbiome — Начало жизни и здоровья с изучения и оптимизации микробиома). Это исследование направлено на изучение связи между составом микробиома кишечника и состоянием здоровья недоношенных детей на протяжении всего их детства. В дальнейшем ученые планируют исследовать влияние применения пробиотических диетических добавок в период младенчества на здоровье детей в дальнейшем.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Host & Microbe».

По материалам www.medicalxpress.com

 

Опубликовано  24.05.2022

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