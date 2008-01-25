Согласно новым данным, минимизация потребления простых сахаров способствует уменьшению выраженности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Сообщается, что у людей, которые употребляли меньше простых сахаров, наблюдалось значительное уменьшение количества эпизодов рефлюкса и субъективных сообщений об изжоге и симптомах рефлюкса по сравнению с теми, кто включал в рацион большее количество простых сахаров.

Автор исследования Хайди Дж. Сильвер (Heidi J. Silver), профессор Медицинской школы Университета Вандербильта (Vanderbilt University School of Medicine), отметила, что отсутствуют научные данные о каких-либо продуктах, которых часто рекомендуется избегать при ГЭРБ. Существует мнение, что жирная пища может замедлить опорожнение желудка. Это своего рода концептуальное утверждение, которое воспринимается на веру, но ранее не проверялось.

Уменьшение выраженности симптомов ГЭРБ при изменении углеводного состава рациона

Чтобы оценить значение пищевых углеводов, исследователи случайным образом распределили 98 пациентов с симптомами ГЭРБ в одну из 4 групп, участники которых в течение 9 нед придерживались рациона с различным соотношением общего содержания углеводов и доли простых углеводов: высокое/высокое в контрольной группе и высокое/низкое, низкое/высокое и низкое/низкое в 3 группах исследования. Общая пищевая ценность рациона была примерно одинаковой для всех групп.

Было выявлено значительное влияние диеты на 2 основных показателя ГЭРБ: общее время воздействия кислоты на пищевод и общее количество эпизодов рефлюкса по данным 24-часового амбулаторного мониторинга рН. Наиболее выраженный положительный эффект от диетотерапии отмечался в группе, диета которой предполагала высокое общее содержание углеводов при небольшом количестве простых углеводов. Симптомы участников оценивали с помощью опросника ГЭРБ и шкалы оценки симптомов ГЭРБ, включая частоту и интенсивность изжоги, боль в горле/грудной клетке и нарушение сна.

Диета как часть «Общей программы при рефлюксе»

Х. Сильвер рекомендует клиницистам при обсуждении с пациентами немедикаментозного лечения ГЭРБ затрагивать тему рациона и режима питания. В целом в Клинических рекомендациях Американского колледжа гастроэнтерологов (American College of Gastroenterology’s) указаны основные немедикаментозные рекомендации по лечению пациентов с ГЭРБ, в частности: употребление меньших объемов пищи, отказ от еды перед сном, избегание вертикального положения после приема пищи и снижение употребления любых продуктов, провоцирующих обострение.

По материалам www.medscape.com