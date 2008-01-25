Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНекоторые препараты, применяемые при гепатите С, многократно усиливают противовирусное действие ремдесивира

Некоторые препараты, применяемые при гепатите С, многократно усиливают противовирусное действие ремдесивира

Опубликовано  29.04.2021

В сочетании с лекарственными средствами, которые в настоящее время используются для лечения пациентов с гепатитом С, противовирусный ремдесивир в 10 раз более эффективен в лечении клеток, инфицированных SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Это открытие, результаты которого опубликованы в издании «Cell Reports», повышает вероятность перепрофилирования существующих лекарственных средств в качестве противовирусных препаратов, применяемых при COVID-19 в случаях, когда использование вакцины нецелесообразно или неэффективно.

В ходе исследования ученые определили 4 препарата, применяемые при гепатите С — симепревир, гразопревир, паритапревир и ванипревир, которые продемонстрировали синергетический эффект, то есть эффект, превышающий сумму его составляющих.

Например, при наличии симепревира для подавления 90% вируса в инфицированных вирусом клетках требуется в 10 раз меньше ремдесивира, чем при использовании ремдесивира в качестве монотерапии.

Повышение эффективности ингибитора полимеразы ремдесивира снижает требуемую дозу и, следовательно, может быть более эффективным, а также уменьшать выраженность нежелательных побочных эффектов при лечении COVID-19.

По материалам www.worldpharmanews.com

Опубликовано  29.04.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости