В сочетании с лекарственными средствами, которые в настоящее время используются для лечения пациентов с гепатитом С, противовирусный ремдесивир в 10 раз более эффективен в лечении клеток, инфицированных SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Это открытие, результаты которого опубликованы в издании «Cell Reports», повышает вероятность перепрофилирования существующих лекарственных средств в качестве противовирусных препаратов, применяемых при COVID-19 в случаях, когда использование вакцины нецелесообразно или неэффективно.

В ходе исследования ученые определили 4 препарата, применяемые при гепатите С — симепревир, гразопревир, паритапревир и ванипревир, которые продемонстрировали синергетический эффект, то есть эффект, превышающий сумму его составляющих.

Например, при наличии симепревира для подавления 90% вируса в инфицированных вирусом клетках требуется в 10 раз меньше ремдесивира, чем при использовании ремдесивира в качестве монотерапии.

Повышение эффективности ингибитора полимеразы ремдесивира снижает требуемую дозу и, следовательно, может быть более эффективным, а также уменьшать выраженность нежелательных побочных эффектов при лечении COVID-19.

По материалам www.worldpharmanews.com