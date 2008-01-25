Некоторые препараты, применяемые при гепатите С, многократно усиливают противовирусное действие ремдесивира
В сочетании с лекарственными средствами, которые в настоящее время используются для лечения пациентов с гепатитом С, противовирусный ремдесивир в 10 раз более эффективен в лечении клеток, инфицированных SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.
Это открытие, результаты которого опубликованы в издании «Cell Reports», повышает вероятность перепрофилирования существующих лекарственных средств в качестве противовирусных препаратов, применяемых при COVID-19 в случаях, когда использование вакцины нецелесообразно или неэффективно.
В ходе исследования ученые определили 4 препарата, применяемые при гепатите С — симепревир, гразопревир, паритапревир и ванипревир, которые продемонстрировали синергетический эффект, то есть эффект, превышающий сумму его составляющих.
Например, при наличии симепревира для подавления 90% вируса в инфицированных вирусом клетках требуется в 10 раз меньше ремдесивира, чем при использовании ремдесивира в качестве монотерапии.
Повышение эффективности ингибитора полимеразы ремдесивира снижает требуемую дозу и, следовательно, может быть более эффективным, а также уменьшать выраженность нежелательных побочных эффектов при лечении COVID-19.
По материалам www.worldpharmanews.com
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