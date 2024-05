Неинвазивный скрининг колоректального рака или колоноскопия?

Сегодня существует два неинвазивных скрининговых теста, которые используют для ранней диагностики колоректального рака: иммунохимический тест кала (The fecal immunochemical test — FIT) и многоцелевой анализ ДНК кала (multitarget stool DNA test — mt-sDNA).

В недавнем исследовании было показано, что оба этих теста по эффективности ранней диагностики колоректального рака не уступают колоноскопии. В то же время продемонстрировано, что проведение FIT является более экономически эффективным, то есть связано с меньшими затратами.

В исследовании были проанализированы данные 117 519 человек, прошедших неинвазивный скрининг колоректального рака в 2019 г.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of the American College of Surgeons».

Соавтор исследования доктор Паван Рао, резидент Allegheny Health Network в Пенсильвании (академической медицинской системы, включающей 15 больниц), хирург общей практики, объяснил, что на сегодня тест mt-sDNA применяется более широко. В то же время в исследовании было показано, что более экономически доступный FIT является не менее эффективным тестом для раннего неинвазивного выявления колоректального рака. По мнению доктора П. Рао, именно FIT следует рекомендовать пациентам, которые отказываются от колоноскопии, в качестве скрининга колоректального рака.

Результаты исследования были представлены на Научном форуме Американского колледжа хирургов (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress) в 2022 г.

Колоректальный рак — третий по частоте выявления вид онкопатологии во всем мире. Он является второй по частоте причиной летальных исходов среди всех видов рака. Регулярный скрининг колоректального рака необходим для раннего выявления заболевания, повышения эффективности лечения пациентов с данной патологией и снижения риска летального исхода.

На сегодня для скрининга колоректального рака наиболее часто используют колоноскопию. С ее помощью можно также выявить полипы или другие аномалии толстой кишки. Также при проведении процедуры можно удалить полипы — доброкачественные разрастания внутренней оболочки прямой или толстой кишки, которые потенциально могут малигнизироваться.

В то же время в ряде случаев пациенты отдают предпочтение проведению неинвазивного скрининга колоректального рака.

При развитии рака отмечают изменения в ДНК опухолевых клеток, а также паттерна экспрессии генов. Тест mt-sDNA выявляет измененную ДНК в клетках эпителия толстой и прямой кишки, которые ежедневно выделяются со стулом. С помощью иммунохимического теста определяют наличие крови в кале. Для проведения данных двух тестов не требуется специальная подготовка. В то время как перед проведением колоноскопии необходима подготовка кишечника и диетические ограничения.

Доктор Пэйтон Яу (Payton Yau), микробиолог из Шотландского сельского колледжа (Scotland’s Rural College), Великобритания, объяснил, что каждый из скрининговых методов имеет определенные ограничения. Так, проведение теста mt-sDNA требует значительных экономических затрат. В то же время FIT — экономически доступный и простой тест, но возможны ложноотрицательные результаты в тех случаях, когда опухоль не кровоточит.

Доктор Самир Гупта (Samir Gupta), гастроэнтеролог из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego), также объяснил, что при проведении теста mt-sDNA риск получения ложноположительных результатов выше, чем при проведении FIT.

При получении положительного результата теста FIT или mt-sDNA в дальнейшем требуется проведение колоноскопии с биопсией для подтверждения наличия предраковых или раковых тканей, а также определения их локализации.

По материалам www.medicalnewstoday.com