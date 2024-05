Недосыпание может привести к нарушению зрения?

В недавнем исследовании на мышах, проведенном совместно исследователями из США и Китая, продемонстрировано, что недосыпание может привести к нарушению регенерации роговицы и развитию синдрома сухого глаза.

Кроме того, в исследовании было показано, что применение глазных капель, содержащих препараты с антиоксидантным действием, может скорректировать негативные последствия недосыпания для органа зрения.

Известно, что недостаток сна оказывает негативное влияние на организм.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), недосыпание отмечают у более 30% взрослого населения. Врачи рекомендуют взрослым спать не менее 7 ч в сутки. Кроме того, значительное количество людей спит меньше физиологической нормы из-за различных нарушений сна (апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бессонница, нарколепсия). По данным Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health), у около 40 млн американцев наблюдаются расстройства сна.

Результаты указанного исследования были опубликованы в журнале «Stem Cell Reports». В нем оценивали влияние недостатка сна на состояние стволовых клеток роговицы и покрывающую роговицу слезную пленку. Кроме того, исследовали экспрессию генов у мышей после 2 дней, а затем — после 10 дней недостаточного сна.

Показано, что после 2 дней недостатка сна у мышей экспрессия 287 генов в клетках роговицы была значительно активизирована, а 88 — снижена. Спустя 10 дней недостаточного сна было отмечено, что экспрессия 272 генов в клетках роговицы была значительно активирована, а 150 — снижена.

При дальнейшем наблюдении за мышами в условиях недостатка сна в течение 2 мес было установлено снижение прозрачности роговицы, ее шероховатость.

Таким образом, вначале периода наблюдения, при краткосрочном уменьшении продолжительности сна у исследуемых животных, наблюдалась активация процесса регенерации роговицы. При длительном же нарушении сна у мышей этот процесс нарушался, отмечался дефицит стволовых клеток и развивалась патология роговицы.

При применении же у исследуемых животных глазных капель, содержащих лекарственные средства с антиоксидантным действием, наблюдалась регенерация роговицы.

Доктор Ховард Р. Краусс (Howard R. Krauss), хирург-нейроофтальмолог и директор отделения нейроофтальмологии Тихоокеанского института неврологии в медицинском центре Провиденс-Сент-Джон в Санта-Монике (Neuro-Ophthalmology for the Pacific Neuroscience Institute at Providence Saint John’s Health Center, Santa Monica), Калифорния, не участвовал в исследовании. Однако, по его мнению, схожие механизмы развития биохимических и клеточных изменений в условиях недостатка сна характерны и для человека. Он отмечает, что в данном исследовании изменения в роговице частично могут быть связаны не с нарушением сна у мышей, а со стрессовым фактором, посредством которого индуцировали нарушение сна у исследуемых животных.

По материалам www.medicalnewstoday.com