Недостаток сна — фактор риска развития обострения ХОЗЛ?
В недавнем исследовании показано, что недостаток сна — фактор риска развития обострений хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
Результаты исследования опубликованы в онлайн-журнале «Sleep».
В исследование были включены 1647 пациентов с диагнозом ХОБЛ, которые были курильщиками либо на момент проведения исследования, либо в анамнезе. Исследование проведено в рамках исследования SPIROMICS. SPIROMICS — это многоцентровое исследование, финансируемое Национальным институтом сердца, легких и крови (National Heart, Lung, and Blood Institute) и Фондом ХОБЛ (COPD Foundation). В нем оценивали связь между качеством и продолжительностью сна больных и риском развития обострений. Период наблюдения составил 3 года. Для оценки сна участников применялся Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI).
Согласно результатам исследования у пациентов, субъективно оценивающих свой сон как некачественный/недостаточный, риск развития обострений ХОБЛ был на 25–95% выше, чем у участников, удовлетворённых качеством и продолжительностью своего сна.
При проведении статистического анализа и коррекции полученных данных с учётом демографии, сопутствующих заболеваний, тяжести течения, принимаемых лекарственных средств показана связь между оценкой по PSQI и риском развития обострений ХОБЛ.
Кроме того, недостаточная продолжительность и плохое качество сна ведут к повышенному риску развития тяжелых, требующих стационарного лечения обострений ХОБЛ.
Ведущий автор исследования — Аарон Боуг (Aaron Baugh), доктор медицинских наук, практикующий пульмонолог и научный сотрудник Калифорнийского университета, Сан-Франциско (University of California, San Francisco), объяснил, что у пациентов с уже диагностированной ХОБЛ риск развития обострений зависит от качества сна в значительно большей степени, чем от их статуса курения в текущий момент. Он подчеркнул, что полученные в исследовании данные актуальны для представителей всех рас и этнических групп.
По материалам www.medscape.com
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