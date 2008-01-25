Недостаток сна — фактор риска развития обострения ХОЗЛ?

В недавнем исследовании показано, что недостаток сна — фактор риска развития обострений хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

Результаты исследования опубликованы в онлайн-журнале «Sleep».

В исследование были включены 1647 пациентов с диагнозом ХОБЛ, которые были курильщиками либо на момент проведения исследования, либо в анамнезе. Исследование проведено в рамках исследования SPIROMICS. SPIROMICS — это многоцентровое исследование, финансируемое Национальным институтом сердца, легких и крови (National Heart, Lung, and Blood Institute) и Фондом ХОБЛ (COPD Foundation). В нем оценивали связь между качеством и продолжительностью сна больных и риском развития обострений. Период наблюдения составил 3 года. Для оценки сна участников применялся Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI).

Согласно результатам исследования у пациентов, субъективно оценивающих свой сон как некачественный/недостаточный, риск развития обострений ХОБЛ был на 25–95% выше, чем у участников, удовлетворённых качеством и продолжительностью своего сна.

При проведении статистического анализа и коррекции полученных данных с учётом демографии, сопутствующих заболеваний, тяжести течения, принимаемых лекарственных средств показана связь между оценкой по PSQI и риском развития обострений ХОБЛ.

Кроме того, недостаточная продолжительность и плохое качество сна ведут к повышенному риску развития тяжелых, требующих стационарного лечения обострений ХОБЛ.

Ведущий автор исследования — Аарон Боуг (Aaron Baugh), доктор медицинских наук, практикующий пульмонолог и научный сотрудник Калифорнийского университета, Сан-Франциско (University of California, San Francisco), объяснил, что у пациентов с уже диагностированной ХОБЛ риск развития обострений зависит от качества сна в значительно большей степени, чем от их статуса курения в текущий момент. Он подчеркнул, что полученные в исследовании данные актуальны для представителей всех рас и этнических групп.

По материалам www.medscape.com