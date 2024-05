Ученые начали новое исследование для оценки эффективности нового назального спрея APR-AOS2020 при лечении пациентов с COVID-19, у которых отмечают легкие симптомы.

В ходе исследования, в котором примут участие 57 пациентов с COVID-19 с легкими симптомами, будут оцениваться эффективность и безопасность спрея для снижения вирусной нагрузки в верхних дыхательных путях у недавно инфицированных лиц.

Согласно заявлению компании «APR Applied Pharma Research», разработавшей APR-AOS2020, когда будут получены результаты, они могут стать отправной точкой для использования данного терапевтического средства для предотвращения развития более серьезных симптомов COVID-19, а также для снижения риска заражения и распространения вируса.

Активным веществом APR-AOS2020 является хлорноватистая кислота (HClO), реактивная форма кислорода, вырабатываемая нейтрофилами в иммунной системе человека для борьбы с инфекцией. Назальный спрей был разработан с использованием нанотехнологической платформы доставки APR Tehclo™, которая улавливает HClO в водном растворе, позволяя вдыхать его.

Система доставки также очищает и стабилизирует натуральное вещество. Согласно данным «APR Applied Pharma Research» APR-AOS2020 разработан для очищения носовых ходов с помощью HClO, которая разрушает вирусы (такие как SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19) и бактерии, не вызывая при этом раздражения слизистой оболочки носа и горла.

Тестирование in vitro, проведенное Институтом противовирусных исследований Университета штата Юта (Antiviral Research of Utah State University), США, подтверждает этот механизм действия и способность быстро уничтожать вирусы и бактерии. Кроме того, клинические исследования на людях и тесты безопасности in vitro и in vivo показали, что APR-AOS2020 имеет очень хороший профиль безопасности для различных тканей человека с индексом цитотоксичности до 20 раз ниже, чем у других имеющихся на рынке противомикробных растворов.

«Основываясь на этих обнадеживающих данных, мы разработали базовое моноцентрическое рандомизированное контролируемое клиническое исследование, чтобы оценить, является ли распыляемый раствор, используемый для орошения, гидратации и очищения слизистой оболочки носа 3 или 5 раз в день с регулярными интервалами, безопасным и эффективным у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, с легкими симптомами, в дополнение к стандартным методам лечения, для снижения вирусной нагрузки в носу», — заявил ведущий автор исследования профессор Джанкарло Икарди (Giancarlo Icardi).

Он отметил: «Снижение вирусной нагрузки в носу благодаря механическому очистительному механизму в сочетании с антимикробной эффективностью HClO может предотвратить развитие более серьезных симптомов и улучшить течение болезни на начальной стадии, снижая также риск распространения инфекции на других людей. Если вирусная нагрузка SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях ниже, вероятность попадания вируса в нижние дыхательные пути с повреждением легких снижается».

