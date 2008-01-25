Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНазальный спрей в лечении COVID-19 легкой степени тяжести: старт исследования

Назальный спрей в лечении COVID-19 легкой степени тяжести: старт исследования

Опубликовано  18.05.2021

Ученые начали новое исследование для оценки эффективности нового назального спрея APR-AOS2020 при лечении пациентов с COVID-19, у которых отмечают легкие симптомы.

В ходе исследования, в котором примут участие 57 пациентов с COVID-19 с легкими симптомами, будут оцениваться эффективность и безопасность спрея для снижения вирусной нагрузки в верхних дыхательных путях у недавно инфицированных лиц.

Согласно заявлению компании «APR Applied Pharma Research», разработавшей APR-AOS2020, когда будут получены результаты, они могут стать отправной точкой для использования данного терапевтического средства для предотвращения развития более серьезных симптомов COVID-19, а также для снижения риска заражения и распространения вируса.

Активным веществом APR-AOS2020 является хлорноватистая кислота (HClO), реактивная форма кислорода, вырабатываемая нейтрофилами в иммунной системе человека для борьбы с инфекцией. Назальный спрей был разработан с использованием нанотехнологической платформы доставки APR Tehclo™, которая улавливает HClO в водном растворе, позволяя вдыхать его.

Система доставки также очищает и стабилизирует натуральное вещество. Согласно данным «APR Applied Pharma Research» APR-AOS2020 разработан для очищения носовых ходов с помощью HClO, которая разрушает вирусы (такие как SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19) и бактерии, не вызывая при этом раздражения слизистой оболочки носа и горла.

Тестирование in vitro, проведенное Институтом противовирусных исследований Университета штата Юта (Antiviral Research of Utah State University), США, подтверждает этот механизм действия и способность быстро уничтожать вирусы и бактерии. Кроме того, клинические исследования на людях и тесты безопасности in vitro и in vivo показали, что APR-AOS2020 имеет очень хороший профиль безопасности для различных тканей человека с индексом цитотоксичности до 20 раз ниже, чем у других имеющихся на рынке противомикробных растворов.

«Основываясь на этих обнадеживающих данных, мы разработали базовое моноцентрическое рандомизированное контролируемое клиническое исследование, чтобы оценить, является ли распыляемый раствор, используемый для орошения, гидратации и очищения слизистой оболочки носа 3 или 5 раз в день с регулярными интервалами, безопасным и эффективным у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, с легкими симптомами, в дополнение к стандартным методам лечения, для снижения вирусной нагрузки в носу», — заявил ведущий автор исследования профессор Джанкарло Икарди (Giancarlo Icardi).

Он отметил: «Снижение вирусной нагрузки в носу благодаря механическому очистительному механизму в сочетании с антимикробной эффективностью HClO может предотвратить развитие более серьезных симптомов и улучшить течение болезни на начальной стадии, снижая также риск распространения инфекции на других людей. Если вирусная нагрузка SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях ниже, вероятность попадания вируса в нижние дыхательные пути с повреждением легких снижается».

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  18.05.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости