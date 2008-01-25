Насколько важно измерять артериальное давление дома?

В недавнем исследовании, проведенном исследователями из медицинского учебного центра Мичиганского университета (Michigan University’s medical learning center), было показано, что менее 50% пациентов с артериальной гипертензией регулярно измеряют артериальное давление в домашних условиях.

Такие результаты были опубликованы в журнале «JAMA Network».

В исследовании использовали данные Национального опроса о здоровом старении (National Poll on Healthy Aging), проведенного Мичиганским университетом.

Чаще всего диагноз артериальной гипертензии устанавливают людям в возрасте 50–80 лет. В то же время важно понимать, что эта патология развивается не только у лиц пожилого возраста. Так, в США артериальная гипертензия диагностирована у каждого восьмого взрослого в возрасте 20–40 лет.

Почему же важен самоконтроль артериального давления в домашних условиях?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) только у 24% взрослых пациентов с артериальной гипертензией удается достичь целевого уровня артериального давления.

В то же время при повышенном артериальном давлении возрастает риск развития инфаркта миокарда и/или инсульта.

В исследование были включены взрослые пациенты в возрасте 50–80 лет с артериальной гипертензией, инсультом или инфарктом в анамнезе, ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

Было показано, что только 48% участников исследования регулярно контролировали артериальное давление в домашних условиях. При этом только 61,6% пациентов отметили, что лечащие врачи давали им соответствующую рекомендацию. Около 75% участников сообщили, что у них есть тонометр. Интересно, что некоторые из них отметили, что измеряют артериальное давление в домашних условиях, однако не сообщают полученные результаты лечащему врачу.

Доктор Анджали Датта (Anjali Dutta), кардиолог Медицинского центра Морристауна в Атлантической системе здравоохранения в Морристауне (Morristown Medical Center at Atlantic Health System in Morristown), штат Нью-Джерси, не участвовала в этом исследовании, однако рассказала «Medical News Today» об этом обзоре. Доктор А. Датта считает, что многие пациенты не имеют возможности измерять артериальное давление в домашних условиях из-за плотного рабочего графика или невозможности приобрести тонометр.

Доктор Викен Зейтджян (Vicken Zeitjian) — кардиолог, он также не участвовал в исследовании. По его мнению, пациенты не измеряют артериальное давление самостоятельно потому, что его повышение в большинстве случаев протекает бессимптомно.

Кроме того, В. Зейтджян отметил, что иногда врачи не рекомендуют пациентам контроль в домашних условиях, если офисный уровень артериального давления был нормальным. Однако доктор В. Зейтджян подчеркнул необходимость домашнего контроля, поскольку уровень артериального давления может значительно колебаться в течение суток.

Также он подчеркнул необходимость прохождения профилактических медосмотров молодыми людьми для выявления изменения артериального давления до развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По материалам www.medicalnewstoday.com