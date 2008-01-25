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Новости медицины и фармацииНасколько важен завтрак для здоровья детей?

Насколько важен завтрак для здоровья детей?

Опубликовано  29.08.2022

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендует детям и подросткам завтракать. По оценкам экспертов утренний прием пищи способствует поддержанию здоровой массы тела, улучшению памяти и повышению концентрации внимания.

В недавнем исследовании, проведенном в Испании, было показано, что завтрак дома способствует улучшению психосоциального здоровья детей и подростков.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Frontiers in Nutrition».

Психосоциальное здоровье — это термин, используемый для описания психоэмоционального, социального и физического благополучия.

В новом исследовании психосоциального здоровья приняли участие 3772 ребенка и подростка в Испании. Психосоциальное здоровье участников оценивали с помощью Опросника сильных сторон и трудностей (Strengths and Difficulties Questionnaire — SDQ) с 5 подшкалами:

  • эмоциональные проблемы;
  • проблемы с поведением;
  • гиперактивность/невнимательность;
  • проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;
  • просоциальное поведение.

Более высокий общий балл указывает на психосоциальные проблемы.

Также в исследовании оценивали такие пищевые привычки как завтрак дома/вне дома и выбор продуктов.

Хосе Франсиско Лопес-Хиль (José Francisco López-Gil), доктор философии, научный сотрудник Университета Кастилия-Ла-Манча (University of Castilla-La Mancha) в Испании — ведущий автор исследования. Х.Ф. Лопес-Хиль объяснил, что связь между пропуском завтрака и психосоциальными проблемами ранее описывали в некоторых научных статьях. Однако в данном исследовании была дополнительно показана связь между завтраком вне дома и повышенным риском развития психосоциальных проблем.

Исследователи разделили участников на 3 категории в зависимости от того, получали ли они завтрак дома, вне дома или пропускали утренний прием пищи.

Согласно полученным результатам, 98,9% участников завтракали, из них 95,8% — дома.

Было выявлено, что дети и подростки, которые пропускали завтрак или завтракали вне дома, имели более высокие баллы по опроснику SDQ. Таким образом, у них отмечали повышенный риск развития психосоциальных проблем.

Х.Ф. Лопес-Хиль подчеркнул, что зависимость риска развития нарушений психосоциального здоровья от того, какую пищу принимали участники на завтрак, была менее выраженной.

В то же время было показано, что отказ от употребления определенных групп продуктов, таких как молочные продукты или крупы, приводил к повышенному риску развития нарушений психосоциального здоровья.

Доктор Х.Ф. Лопес-Хиль подчеркнул, что на психосоциальное здоровье участников могут влиять также и другие факторы. Так, по его мнению, для психосоциального здоровья детей важно, что во время завтрака дома они общаются с родителями. Кроме того, он отметил, что во время завтрака вне дома дети и подростки чаще употребляли высококалорийную и жирную пищу. Х.Ф. Лопес-Хиль подчеркнул необходимость дальнейших исследований в данной области.

Доктор Джина Познер (Gina Posner), педиатр медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Фонтан-Вэлли (Fountain Valley), отметила, что завтрак — действительно важный прием пищи. Она рассказала, что ранее в исследованиях было показано, что употребление молочных продуктов на завтрак способствует снижению уровня тревожности, а употребление пищи, богатой пищевыми волокнами, обусловливает снижение риска развития депрессии. Доктор Д. Познер рекомендует употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые хлопья и хлеб, орехи, овсянка, а также йогурт и фрукты.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.08.2022

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