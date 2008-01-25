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Новости медицины и фармацииНасколько растворы для полоскания эффективны против SARS-CoV-2?

Насколько растворы для полоскания эффективны против SARS-CoV-2?

Опубликовано  17.08.2020

В ротоглотке пациентов с COVID-19 могут возникать значительные концентрации вируса. Немецкие вирусологи* проверили в экспериментах in vitro, влияют ли антисептические жидкости для полоскания рта на вирусную нагрузку SARS-CoV-2. Такой эффект — путь не столько к лечению COVID-19, а проверке, может ли это снизить риск заражения.

Пока одобренные варианты лечения COVID-19 отсутствуют, важной задачей остается предотвращение распространения вируса. Так, исследовательская группа, возглавляемая вирусологами из г. Бохум (в земле Северный Рейн-Вестфалия), Германия, провела новые исследования in vitro: в эксперименте с клеточными культурами было проверено, оказывают ли коммерчески доступные антисептические жидкости для полоскания рта ингибирующее действие на новые коронавирусы.

8 растворов в тесте на культуре клеток

Исследователи использовали 8 растворов для полоскания рта, которые можно купить в аптеке, с действующими веществами:

  • пероксид водорода;
  • хлоргексидина биглюконат (от двух производителей);
  • деквалиния хлорид + бензалкония хлорид;
  • повидон йод;
  • этанол + эфирные масла;
  • октенидина дигидрохлорид;
  • полигексанид.

Ученые смешали раствор для полоскания рта с вирусными частицами и другими добавками, чтобы имитировать естественные условия в ротоглотке. Время воздействия препаратов для полоскания рта было ограничено 30 с. Затем титр вируса определяли с помощью клеток Vero-E6. Установлено, что все 8 испытанных препаратов снижали титр вируса. Эффект был особенно выражен при использовании растворов с активными ингредиентами деквалиния хлорид + бензалкония хлорид, повидон йод и этанол + эфирные масла.

Возможная польза в особых ситуациях заражения

Подтвержден ли этот экспериментально достигнутый эффект в клинической практике и как долго он длится, необходимо изучить в дальнейших исследованиях. Однако в краткосрочной перспективе вирусная нагрузка пациента может быть снижена. Это имело бы смысл в ситуациях с повышенным риском заражения, например, у стоматолога или во время ухода. Однако ученые особо отмечают, что жидкость для полоскания рта только снижает концентрацию, но не подавляет воспроизведение вирусов в клетках.

По материалам news.rub.de; academic.oup.com

* Meister T.L., Brüggemann Y., Todt D.  et al. (2020) Virucidal efficacy of 1 different oral rinses against SARS-CoV-2, in: Journal of Infectious Diseases. DOI: 10.1093/infdis/jiaa471.

Опубликовано  17.08.2020

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