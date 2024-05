По оценкам экспертов, в настоящее время у 1 из 7 беременных в США выявляют повышенный уровень артериального давления.

Общее количество случаев повышения артериального давления в период беременности возросло с 13% в 2017 г. до 16% в 2019 г., однако этот показатель значительно колеблется в зависимости от этнической группы/расы. Кроме того, в исследованиях показано, что наибольшее количество случаев повышенного артериального давления выявляют у женщин в возрасте старше 45 лет (31%), а также среди женщин в сельской местности (16%), с низким уровнем доходов (16%) и из южных регионов (16%).

Высокий уровень артериального давления в период беременности приводит к повышению риска сердечно-сосудистых событий (включая инсульт, инфаркт) и летального исхода. Около 30% летальных исходов во время родов связаны с повышенным уровнем артериального давления в период беременности.

Доктор Закеба Хендерсон (Zsakeba Henderson), старший вице-президент и медицинский работник March of Dimes (некоммерческая медицинская организация в США, занимающаяся здоровьем матери и ребенка), высказала обеспокоенность частотой выявления гипертонической болезни среди беременных.

Расстройства данного спектра в период беременности включают как впервые выявленное в период беременности повышение артериального давления, так и артериальную гипертензию, отмечаемую до беременности.

Исследователи считают, что, учитывая данные, опубликованные в недавнем Еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) о заболеваемости и смертности, необходимо обратить внимание на меры профилактики, диагностики и лечения пациентов с повышенным уровнем артериального давления в период беременности. В данном отчете также отмечается рост факторов риска повышения артериального давления во время беременности, среди которых сахарный диабет, ожирение и возраст (чем старше беременная — тем выше риск).

Доктор Джанет Райт (Janet Wright), директор отдела профилактики заболеваний сердца и инсульта CDC в Национальном центре профилактики хронических заболеваний и укрепления здоровья (CDC’s division of heart disease and stroke prevention at the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion), пояснила, что сегодня разработаны различные клинические стратегии выявления и лечения при расстройствах гипертонического спектра в период беременности. По ее мнению, домашний мониторинг артериального давления во время и после беременности — отличный метод профилактики серьезных осложнений и летального исхода, связанного с повышением артериального давления во время беременности.

В отчете CDC также сообщается, что гипертонические нарушения во время беременности выявляют у более чем 20% рожениц негроидной расы и у 1 из 6 рожениц, относящихся к американским индейцам и коренным жителям Аляски. Доктор З. Хендерсон считает, что эти расовые различия могут возникать вследствие социальных причин и психологического стресса из-за расизма. Кроме того, возможно, играют роль более низкое качество доступного национальным меньшинствам медицинского обслуживания, а также более частое выявление у них факторов риска повышения артериального давления, прежде всего ожирения.

Автор исследования доктор Ванда Барфилд (Wanda Barfield), директор отдела репродуктивного здоровья CDC в Национальном центре профилактики хронических заболеваний и укрепления здоровья (CDC’s division of reproductive health at the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion), подчеркнула важность профилактических мер в отношении повышения артериального давления. Кроме того, по ее мнению, важно исключить неравенство отношения медработников к больным в зависимости от расы.

По материалам www.medicalxpress.com