В недавнем исследовании было продемонстрировано, что регулярная смена часовых поясов нарушает циркадные ритмы (циклы сна/бодрствования) и обусловливает повышение риска развития рака легкого у мышей. Также изучены патофизиологические механизмы связи циркадных ритмов и возникновения данной патологии и выявлена роль изменения экспрессии генов фактора теплового шока 1 (heat shock factor 1 — HSF1).

Исследование было проведено исследователями из Института Скриппса (Scripps Institute) и Института рака Уилмота при Рочестерском университете (University of Rochester Wilmot Cancer Institute).

Факторы образа жизни, такие как посменная работа, особенно с чередованием дневных и ночных смен, и регулярные путешествия в разные часовые пояса, могут вызывать нарушение циркадных ритмов.

Ранее в исследованиях было показано, что такие нарушения приводят к повышенному риску развития:

ожирения;

сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии;

сахарного диабета ІІ типа.

Также в исследованиях продемонстрировано, что нарушения циркадных ритмов повышают риск развития и прогрессирования рака как у животных, так и у человека.

Так, в июне 2019 г. рабочая группа Международного агентства по изучению рака (International Agency for Research on Cancer — IARC) классифицировала работу в ночную смену как вероятный канцероген для человека. В то же время в обзоре 2021 г. эксперты сформулировали вывод, что недостаточно данных для подтверждения связи между нарушениями циркадных ритмов и повышенным риском развития рака в целом.

Данное исследование было выполнено на животной модели — мышах линии KrasG12D (генетически модифицированные мыши).

Мыши первой группы были помещены в систему «свет — темнота», которая имитировала эффекты сменной работы или частых трансмеридиональных перелетов в восточном направлении. Особей из контрольной группы содержали в типичных световых условиях: 12-часовая освещенность и 12-часовая темнота.

Период наблюдения составлял 25 нед. По истечению периода наблюдения было выявлено на 68% больше случаев развития рака легкого у мышей первой группы по сравнению с контрольной. Фредерик Гашон (Frederic Gachon), доктор философии, молекулярный биолог, профессор Института молекулярной бионауки Университета Квинсленда (Institute of Molecular Bioscience of the University of Queensland), объяснил, что нарушение циркадных ритмов приводит к изменениям в ритмической активации пути HSF1. Путь HSF1 участвует в регуляции пролиферации клеток. Так, у мышей с нарушенными циркадными ритмами было выявлено повышение экспрессии генов-мишеней фактора теплового шока 1.

При оценке in vitro эффекта фармакологического или генетического ингибирования генов HSF1 было выявлено снижение роста KRAS-мутантных клеток рака легкого человека. Таким образом, потенциально, возможно профилактическое ингибирование генов HSF1 для профилактики развития рака у лиц с частыми нарушениями циркадных ритмов.

Ф. Гашон подчеркнул необходимость оценки ингибирования HSF1 в клинических исследованиях.

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале «Science Advances».

По материалам www.medicalnewstoday.com