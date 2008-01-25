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Новости медицины и фармацииНарушения сна повышают риск развития сахарного диабета II типа?

Нарушения сна повышают риск развития сахарного диабета II типа?

Опубликовано  15.12.2022

По оценкам экспертов, сахарный диабет II типа диагностирован у около 462 млн человек во всем мире.

Ранее в исследованиях было показано, что ожирение, малоподвижный образ жизни, хронические воспалительные процессы, гиперхолестеринемия являются факторами риска развития сахарного диабета II типа.

В недавнем исследовании продемонстрировано, что нарушения сна обусловливают повышение риска развития сахарного диабета II типа.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Science of Diabetes Self-Management and Care».

В исследовании оценивали влияние на риск развития сахарного диабета II типа как выявленных с помощью объективных методов нарушений сна, так и субъективной оценки его качества участниками. В него были включены более 1000 человек.

Автор исследования доктор Лиза Матричиани (Lisa Matricciani) объяснила, что анализировали как самооценку участниками сна, так и параметры, полученные с помощью актиграфии (оценивали продолжительность, качество, изменчивость и время сна).

Также пациентам проводили лабораторные анализы крови, определяли индекс массы тела.

В исследовании было показано, что и объективные нарушения сна, и субъективная его оценка участниками как недостаточного/нарушенного приводят к возникновению нарушений кардиометаболического здоровья и, потенциально, к развитию сахарного диабета II типа.

Доктор Л. Матричиани подчеркнула, что важно учитывать все характеристики сна, включая восприятие его качества пациентом.

Сертифицированный специалист по лечению пациентов с сахарным диабетом и обучению Энджи Викторио (Angie Victorio) объяснила, что, вероятно, самооценка сна является не менее важным показателем его качества, чем параметры, определенные при мониторинге посредством актиграфии. Э. Викторио считает, что и субъективная оценка сна пациентами, и объективные показатели потенциально важны для прогнозирования кардиометаболического риска. Она подчеркнула, насколько важно учитывать жалобы больного, в том числе и на нарушения сна.

Исследование имело ряд ограничений. Так, большинство участников было женщинами. Кроме того, у части из них диагностированы сопутствующие заболевания, которые также потенциально могут повышать риск развития сахарного диабета. По дизайну это было поперечное исследование.

Доктор Л. Матричиани подчеркнула необходимость дальнейших исследований качества сна и риска развития сахарного диабета II типа.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  15.12.2022

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