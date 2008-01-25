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Новости медицины и фармацииМиокардит после COVID-19 часто остается незамеченным

Миокардит после COVID-19 часто остается незамеченным

Опубликовано  07.06.2021

Бессимптомный вирусный миокардит является частой причиной внезапной сердечной смерти (ВСС), особенно среди молодых людей в возрасте до 35 лет. Частота ВСС у спортсменов-студентов оценивается в 1:50 000 в год. Известно, что при SARS-CoV-2 возникает воспаление миокарда. Сообщалось о различных подходах к скринингу для выявления миокардита. Конференция Big Ten — старейшая в первом дивизионе студенческого спорта США, рекомендует всестороннее обследование сердца, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), для всех спортсменов с COVID-19. На основе полученных материалов составлен и проанализирован Сердечный реестр Big Ten COVID-19 — обсервационное исследование спортсменов, в анамнезе у которых — инфекция SARS-CoV-2, подтвержденная тестом методом полимеразной цепной реакции.

Так, в сентябре 2020 г. Конференция Big Ten потребовала проведения расширенного тестирования всех спортсменов после заражения COVID-19 до возвращения к соревнованиям, включая электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиограмму, уровень тропонина в сыворотке и МРТ.

В реестр вошли результаты проведенных в 13 университетах обследований 1597 спортсменов (964 мужчин [60,4%]). Миокардит был выявлен у 37 участников (2,3%), хотя только у 9 из них были клинические симптомы. У 28 участников отмечали субклинический миокардит, то есть отклонения ЭКГ или значения тропонина, но без симптомов. Последующие МРТ-исследования через 4–14 нед показали полное исчезновение воспаления миокарда у 11 из 27 пациентов, в то время как у остальных 16 — позднее усиление сигнала гадолиния (признак неблагоприятного разрешения процесса, фиброза).

Поскольку у 1,8% выздоровевших от COVID-19 в этом исследовании отмечали незамеченный субклинический миокардит, авторы рекомендуют дальнейшие МРТ-скрининги спортсменов после перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Для широких слоев пациентов это не является абсолютно необходимым, поскольку физическая нагрузка у населения в целом намного ниже, чем у лиц, занимающихся соревновательными видами спорта.

Возможно, скрининг будет полезен молодым спортсменам и после иммунизации против COVID-19 мРНК-вакцинами. Согласно отчету из Израиля, частота миокардита у мужчин в возрасте 16–24 лет, которые были полностью вакцинированы Comirnaty от «BioNTech»/«Pfizer», увеличилась в 5–25 раз по сравнению с ожидаемой. В абсолютных цифрах (один на 3000–6000 вакцинированных, то есть от 0,033 до 0,017%) данный показатель был намного ниже, чем у спортсменов, выздоровевших от COVID-19, в вышеописанном* исследовании. Однако цифры из Израиля — это зарегистрированные случаи, в то время как скрининг свидетельствует, что количество незарегистрированных случаев — большое.

По материалам jamanetwork.com; www.pharmazeutischezeitung.de

*Daniels C.J., Rajpal S., Greenshields J.T. et al. (2021) Prevalence of Clinical and Subclinical Myocarditis in Competitive Athletes With Recent SARS-CoV-2 Infection: Results From the Big Ten COVID-19 Cardiac Registry. JAMA Cardiol. Published online May 27.  doi:10.1001/jamacardio.2021.2065

Опубликовано  07.06.2021

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