Музыка и регуляция эмоций: возможно ли клиническое применение?

Регуляция собственных эмоций — важный аспект психического здоровья и благополучия. Фактически, существует связь между плохим контролем над эмоциями и развитием некоторых психических расстройств, включая биполярное расстройство, пограничное расстройство личности и сложное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

В повседневной жизни людям доступны различные способы борьбы с негативными эмоциями, большинство из которых не требует сознательного когнитивного взаимодействия. Например, можно принять ванну, выйти на свежий воздух или послушать музыку.

Исследователи из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах (Radboud University), Норвежского университета науки и технологий (Norwegian University of Science and Technology — NTNU) и Университетской клиники Аахена (University Hospital Aachen) в Германии недавно провели исследование, направленное на изучение влияния краткосрочного музыкального обучения на контроль эмоций. Было проведено исследование, определившее, помогает ли обучение музыке людям уменьшить негативные эмоции, вызываемые неприятными или отвратительными запахами.

«На момент начала исследования я и мои коллеги работали в одном отделении в Аахене, — рассказал «MedicalXpress» Нильс Кон (Nils Kohn), один из исследователей. — Проект родился из нашего любопытства к эмоциям и того, насколько музыка способна создавать определенное настроение. Марк Бертольд-Лослебен (Mark Berthold-Losleben), будучи более опытным музыкантом, чем я, был идеальным человеком, чтобы обсудить это».

Н. Кон, М. Бертольд-Лослебен и их коллеги решили исследовать, может ли музыка в контролируемой среде изменять эмоциональные реакции людей на неприятные запахи. Они сосредоточились на обонянии, потому что в предыдущем исследовании было установлено, что запахи могут постоянно вызывать эмоциональные реакции.

«Мы начали сотрудничество со школой музыки и танцев в Кельне для набора участников. К сожалению, большинство музыкантов не соответствовали нашему графику или критериям включения в исследование. Другая проблема заключалась в том, что профессиональным музыкантам, или, по крайней мере, тем, кого мы пытались рекрутировать, не нравились положительные слуховые стимулы так сильно, как непрофессионалам. Мы предположили, что это возникало из-за их профессионального и, следовательно, более сложного подхода к музыке. Может быть, наши стимулы были им слишком хорошо известны и скучны».

Чтобы исследовать влияние музыкального обучения на имплицитную регуляцию эмоций, Н. Кон, М. Бертольд-Лослебен и их коллеги разработали простой эксперимент, в котором они объединили отрицательное обоняние (вызывающее отрицательную эмоцию) с положительной музыкой, чтобы создать четыре различных комбинации стимулов. Затем они набрали 31 здорового участника для участия в эксперименте.

По сути, участники либо ощущали запах тухлых яиц, либо вообще не ощущали аромата. Одновременно они слушали либо отрывок из классической музыки, либо нейтральную гамму тонов.

«Затем мы добавили 3 нед пассивного прослушивания классической музыки в качестве музыкального вмешательства для участников и повторно провели тест, — пояснил Н. Кон. — В этом задании испытуемые всегда должны были оценивать, насколько отвратительным был запах, насколько им нравилась музыка и как они себя чувствовали в целом. Это делалось, пока испытуемые лежали в сканере функциональной магнитно-резонансной томографии».

В целом результаты, собранные исследователями, демонстрируют, что прослушивание музыки 2 раза в день в течение 3 нед может уменьшить негативные эмоции, вызванные неприятным запахом, особенно если человек снова слышит музыку. Другими словами, музыка может улучшить самочувствие и помочь людям регулировать негативные эмоции, вызванные внешним стимулом.

Если бы они были применимы и к людям с психическими расстройствами, результаты, собранные этой группой исследователей, могли бы иметь важные последствия. Например, они могли бы подчеркнуть ценность музыкальных интервенций для повышения устойчивости к стрессу и помощи людям с аффективными расстройствами в том, чтобы лучше регулировать свои эмоции.

«Пациенты с аффективными расстройствами, такими как депрессия, часто оказываются в бесконечном кругу негативных эмоций, — подчеркнул М. Бертольд-Лослебен. — Однажды столкнувшись с триггерами, которые приводят к негативному аффекту, они реагируют негативными эмоциями/чувствами, негативным телесным переживанием и негативным мышлением. Все это само по себе может вызвать новый негативный аффект. Эти пациенты, как правило, попадают в отрицательный круг или спираль, из которой трудно или невозможно выбраться».

Основная цель работы Н. Кона, М. Бертольда-Лослебена и их коллег — разработать простые музыкальные интервенции для людей с депрессией или другими аффективными расстройствами, которые могут улучшить их способность противостоять негативным эмоциям.

Однако для этого необходимо лучше понять механизмы регуляции эмоций и стимулы, которые могут вызывать или уменьшать негативные эмоции.

«Сейчас мы пытаемся наладить сотрудничество между Университетом Неймегена имени святого Радбода Утрехтского и Норвежским университетом науки и технологий в Тронхейме, чтобы продолжить это направление исследований, отметил Н. Кон. — Музыка действительно может быть простым и мощным поддерживающим инструментом для регулирования эмоций».

По материалам medicalxpress.com