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Новости медицины и фармацииМожет ли имбирь облегчить симптомы волчанки?

Может ли имбирь облегчить симптомы волчанки?

Опубликовано  12.01.2021

Имбирь — популярный пищевой ингредиент во многих странах мира, но он также может обладать противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Исследователи из Мичиганского университета (University of Michigan), США, недавно выяснили, может ли имбирь уменьшить выраженность симптомов волчанки. В частности, они исследовали основное биологически активное соединение корня имбиря: 6-гингерол.

Ученые опубликовали свои выводы в издании «JCI Insight».

Результат исследования

В неуправляемой воспалительной реакции, характерной для волчанки, ключевую роль играют лейкоциты, называемые нейтрофилами. Авторы исследования намеревались «определить степень, в которой соединения, полученные из имбиря, могут действовать как естественный супрессор аберрантной гиперактивности нейтрофилов».

Для исследования ученые оценили действие 6-гингерола на двух группах мышей. Первая группа включала мышей с волчанкой. Вторая группа — мышей с антифосфолипидным синдромом (АФС), который часто связан с волчанкой.

АФС — это аутоиммунное заболевание, которое вызывает образование тромбов в кровеносных сосудах организма.

Команда установила, что в обеих группах мышей 6-гингерол предотвращал высвобождение внеклеточных ловушек нейтрофилов (neutrophil extracellular traps — NETs). Ведущий автор Рамадан Али (Ramadan Ali), доктор философии, объясняет:

«NETs — это липкие структуры, подобные паутине, которые образуются, когда аутоантитела взаимодействуют с рецепторами на поверхности нейтрофилов».

NETs вызывают волчанку и обусловливают образование тромбов. Соответственно, помимо снижения NETs, 6-гингерол также снижает образование тромбов.

Кроме того, 6-гингерол, вероятно, ингибирует фосфодиэстеразы, которые являются ферментами нейтрофилов. Это ингибирование приводит к снижению активации нейтрофилов.

В целом результаты показывают, что противовоспалительная активность имбиря напрямую влияет на аутоантитела, связанные с такими заболеваниями, как волчанка и AФС. Важно отметить, что независимо от того, был ли у мышей АФС или волчанка, наблюдалось снижение уровня аутоантител.

Это доклиническое исследование заложило для ученых хорошую базу. Если исследователи смогут воспроизвести результаты на людях, это повысит вероятность того, что люди смогут использовать добавки на основе имбиря для облегчения проблем со свертыванием крови или симптомов волчанки.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  12.01.2021

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