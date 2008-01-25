Результаты нового исследования по оценке лекарственных средств, применяемых в терапии ревматоидного артрита (РА), дают основания предположить, что комбинация двух противоревматических препаратов может снизить риск развития сердечного приступа и инсульта.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в «Frontiers in Cardiovascular Medicine», было установлено, что назначаемые при РА схемы противоревматических препаратов, которые включают либо ингибиторы фактора некроза опухоли, либо гидроксихлорохин, оказывают значительное эндотелиопротекторное действие.

РА диагностируется примерно у 1 из 100 человек и является распространенным аутоиммунным заболеванием, которое приводит к воспалению и боли в соединительной ткани суставов.

«У пациентов с РА повышен риск развития атеросклероза (закупорки артерий липидными бляшками) и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с населением в целом, вероятно, из-за обширного воспалительного процесса», — отметил профессор Джан Лука Эрре (Gian Luca Erre), главный исследователь, национальный координатор Исследования по оценке риска ишемической болезни сердца при РА (Evaluation for Coronary Heart Disease Risk Estimation in Rheumatoid Arthritis — EDRA).

«Этот воспалительный процесс не ограничивается суставами, также поражает кровеносные сосуды, что приводит к дисфункции внутреннего слоя кровеносных сосудов (эндотелия)», — подчеркнул профессор ревматологии Университета Сассари (University of Sassari) Джан Лука Эрре (Gian Luca Erre).

Препараты, назначаемые при РА (противоревматические препараты), обычно оказывают противовоспалительное действие и могут потенциально защищать эндотелий, снижая риск развития атеросклероза у этих пациентов.

«Однако большинство пациентов принимают несколько противоревматических лекарственных средств одновременно. Следовательно, трудно определить, какой именно препарат оказывает более выраженное эндотелиопротекторное действие».

Связь между приемом антиревматических препаратов и состоянием эндотелия изучали в 5 группах пациентов, принимавших разные комбинации противоревматических препаратов в исследовании EDRA — многоцентровом исследовании при участии итальянских пациентов с РА, проведенном Университетом Сассари.

Эндотелиальная функция была относительно сохранена у пациентов из 2 групп, а именно в группах, принимавших ингибиторы фактора некроза опухоли и гидроксихлорохин.

По словам профессора фармакологии Университета Флиндерса (Flinders University) Ардуино Мангони (Arduino Mangoni), препараты, применяемые для лечения РА у миллионов пациентов во всем мире, могут проявлять различные защитные сердечно-сосудистые эффекты. Этот факт и был продемонстрирован в данном исследовании.

«В настоящее время необходимы проспективные исследования, чтобы проверить, способны ли различные схемы приема противоревматических препаратов также снизить риск возникновения сердечного приступа и инсульта у пациентов с РА», — отметил профессор А. Мангони.

В исследовании использовался относительно новый статистический метод, называемый анализом латентных классов. Он позволяет выяснить, оказывают ли определенные группы антиревматических препаратов, а не отдельные лекарственные средства, различные эффекты на эндотелий сосудов.

По материалам www.news-medical.net