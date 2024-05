Может ли аргинин повысить эффективность терапии у больных раком?

В недавнем рандомизированном клиническом исследовании, проведенном исследователями из Колледжа Уэилл Медикал Корнеллского университета (Weill Cornell Medicine), США, и Института рака Анхела Х. Роффо (Angel H. Roffo Cancer Institute) (общественный медицинский центр в Буэнос-Айросе, Аргентина) выявлено, что применение аргинина повысило эффективность лучевой терапии у онкологических больных с метастазами в головной мозг.

Результаты исследования, включившего 63 пациента с метастазами первичного рака различных локализаций (например рака легких) в головной мозг, были опубликованы в медицинском журнале «Science Advances». Пациенты 1-й группы перорально получали препарат аргинина в дополнение к лучевой терапии, больные 2-й группы, соответственно, плацебо. В дальнейшем в период наблюдения (4 года) было зафиксировано уменьшение объема метастазов в головном мозге у 78% пациентов 1-й группы и только у 22% пациентов 2-й группы.

Изначально целью исследования была оценка эффективности аргинина как «радиосенсибилизатора», усиливающего эффекты лучевой терапии. Однако полученные результаты и механизм действия аргинина позволяют предположить, что эта аминокислота может применяться в качестве противоопухолевого лекарственного средства.

Старший автор исследования доктор Леандро Черкиетти (Leandro Cerchietti), доцент медицины в отделении гематологии и медицинской онкологии в Институте рака Анхеля Х. Роффо в Аргентине считает, что необходимы дальнейшие исследования применения аргинина не только сочетанно с лучевой терапией, но и с химиотерапией и иммунотерапией. Исследование проводилось совместно с доктором Альфредо Навиганте (Alfredo Navigante) из Института рака Анхеля Х. Роффо.

Аргинин, также называемый L-аргинином, широко распространенное и недорогое лекарственное средство. Он хорошо проникает через гематоэнцефальный барьер, кроме того, при применении аргинина редко развиваются побочные эффекты. Идея применения аргинина в терапии рака обусловлена тем, что в предыдущих исследованиях было отмечено, что при многих видах рака опухолевые клетки вырабатывают повышенное количество ферментов, называемых NO-синтазами, которые синтезируют оксид азота (NO) из аргинина для поддержания собственной жизнедеятельности. Оксид азота принимает участие в регуляции множества процессов в организме, включая кровоток по кровеносным сосудам.

Снижение выработки NO — один из возможных способов подавления жизнеспособности опухолевых клеток — приводит к развитию неблагоприятных побочных эффектов. Исследователи предположили, что повышение выработки NO путем добавления его предшественника аргинина потенциально также оказывает противоопухолевое действие, поскольку опухолевым клеткам необходим NO для роста и поддержания жизненного цикла, но они должны поддерживать его выработку ниже определенных пределов.

«NO в избыточных количествах могут вызывать оксидативный стресс и повреждение клетки», — объяснила ведущий автор исследования доктор Росселла Марулло (Rossella Marullo), преподаватель в отделении гематологии и медицинской онкологии в Колледже Уэилл Медикал Корнеллского университета.

Она добавила, что перегрузка опухоли NO, которая происходит до применения лучевой терапии может ослабить способность опухоли восстанавливать повреждения ДНК, вызванные лучевой терапией. Этот эффект оксида азота был подтвержден в доклинических исследованиях на мышах.

В клинических исследованиях пациенты за 1 ч до лучевой терапии получали высокие дозы аргинина или плацебо в виде суспензии перорально.

Через 6 мес после курса лучевой терапии у 82% 1-й группы наблюдалось уменьшение выраженности неврологических симптомов или, по крайней мере, отсутствие наростания их интенсивности (неврологических симптомов), по сравнению с 20% в группе плацебо (2-я группа). Большинство летальных исходов в 1-й группе были связаны с распространением метастазов на другие органы. При этом у части пациентов было отмечено уменьшение размеров метастазов в головном мозге и даже полный их регресс.

По словам доктора Л. Черкиетти, данные этого и предыдущих исследований подтверждают, что аргинин может не только напрямую препятствовать развитию опухолевых клеток, но и повышать активность противоопухолевых иммунных клеток.

Ученые планируют проведение дальнейших исследований эффективности аргинина в терапии рака.

Л. Черкиетти, который также является сотрудником онкологического центра Сандры и Эдварда Мейеров (Sandra and Edward Meyer Cancer Center) в Колледже Уэилл Медикал Корнеллского университета объяснил, что аргинин потенциально может быть эффективным в терапии пациентов с любыми опухолями, которые сверхэкспрессируют NO-продуцирующие ферменты. Он предупредил, что необходимы дальнейшие исследования, и пациенты должны проконсультироваться со своим врачом по поводу применения любых дополнительных препаратов вне клинических исследований. В этом исследовании применялись высокие дозы аргинина, которые необходимо назначать только в медицинском учреждении.

