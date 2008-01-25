В Корее проведено исследование, в котором оценивалась возможность применения моноклонального антитела CT-P59 для лечения острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Проведены эксперименты на животных, инфицированных дельта-вариантом коронавируса. В результате экспериментов установлено, что CT-P59 снижает интенсивность симптомов и репликацию вируса в дыхательных путях. В настоящее время исследование доступно на сервере предварительных публикаций bioRxiv*.

Обзор литературы

Новые варианты SARS-CoV-2, относящиеся к линии B.1.617, недавно вызвали значительный рост инфицирования и смертности в Индии. Среди трех известных суб-линий B.1.617 дельта-вариант (B.1.617.2) демонстрирует значительно более высокую заразность и патогенность и, таким образом, признан ВОЗ как тревожный вариант. Вскоре после первой идентификации в Индии дельта-вариант стал доминирующим штаммом во многих странах, включая США и Великобританию.

Мутации, находящиеся в шиповидном рецепторсвязывающем домене (RBD), в основном ответственны за высокую трансмиссивность и способность уклоняться от иммунитета новых вариантов SARS-CoV-2. Исходя из доступных литературных данных, спайковая мутация L452R вариантов дельта и эпсилон (впервые выявленных в Калифорнии) специфически связана со сниженной нейтрализацией вируса вакцинально-индуцированными антителами и терапевтическими моноклональными антителами.

В данном исследовании ученые изучали противовирусную эффективность моноклонального антитела CT-P59 в отношении дельта, каппа (B.1.617.1) и эпсилон (B.1.427/B.1.429) вариантов SARS-CoV-2.

По сути антитело CT-P59 связывается с вирусным спайковым белком и блокирует его взаимодействие с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) клетки-хозяина. Как в клеточных исследованиях, так и в исследованиях на животных антитело продемонстрировало значительную противовирусную эффективность против исходного штамма SARS-CoV-2 и вариантов B.1.351 (впервые выявлен в Южной Африке) и P1 (впервые выявлен в Бразилии).

Нейтрализующая эффективность CT-P59 в клеточных исследованиях

Ученые определили аффинность связывания, противовирусную способность и нейтрализующую эффективность CT-P59 против вариантов дельта, эпсилон и каппа с мутированными RBD. Результаты показали, что антитело имеет в 10 раз меньшую эффективность связывания с мутированными RBD по сравнению с таковой против RBD дикого типа.

Дальнейшие исследования, проведенные с использованием живых или псевдотипированных вирусов, показали, что это антитело 183-, 74-и 24-кратно снижает противовирусную активность против вариантов дельта, эпсилон и каппа соответственно по сравнению с таковой против вируса дикого типа. Важно отметить, что результаты анализа нейтрализации вируса показали, что для этого моноклонального антитела характерно 98-, 31- и 50-кратное снижение нейтрализующей эффективности против вариантов дельта, эпсилон и каппа соответственно по сравнению с таковым против варианта D614G SARS-CoV-2.

В целом результаты показывают, что, несмотря на относительно более низкую аффинность связывания и противовирусную активность, моноклональное антитело CT-P59 нейтрализует все протестированные варианты SARS-CoV-2.

Терапевтическая эффективность CT-P59 у животных

Ученые исследовали терапевтическую эффективность CT-P59 на мышах, инфицированных дельта-вариантом коронавируса. Для лечения инфицированных мышей применялись как высокие (клинически значимые), так и низкие дозы антитела.

Результаты показали, что по сравнению с нелеченными мышами, у которых показатель выживаемости составлял 0% на 6-й день после инфицирования, все мыши в группе, получавшей антитела, показали 100% выживаемость. Более того, у мышей, получавших CT-P59, отмечено значительно меньшее уменьшение массы тела по сравнению с нелеченными контрольными мышами.

Важно отметить, что применение моноклонального антитела CT-P59 успешно снизило репликацию вируса в нижних дыхательных путях инфицированных мышей. В частности, на 6-й день после инфицирования в легких мышей, получавших как высокие, так и низкие дозы антител, титры вируса не определялись.

Значение исследования

Результаты исследования показывают, что, несмотря на снижение противовирусной эффективности в условиях in vitro, моноклональное антитело CT-P59 способно значительно облегчить симптомы, вызванные SARS-CoV-2, и снизить репликацию вируса в легких мышей, инфицированных дельта-вариантом коронавируса.

Основываясь на результатах исследования, моноклональное антитело CT-P59 можно применять в клинических условиях для лечения пациентов с COVID-19, инфицированных дельта и ассоциированными вариантами коронавируса со схожими спайковыми мутациями.

*Важное замечание

bioRxiv публикует предварительные научные отчеты, которые не рецензируются и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные и приниматься как руководство для клинической практики/поведения, связанного со здоровьем, или рассматриваться как установленная информация.

По материалам www.news-medical.net