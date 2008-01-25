Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииМоноклональное антитело CT-P59 — высокая противовирусная эффективность в отношении дельта-варианта SARS-CoV-2

Моноклональное антитело CT-P59 — высокая противовирусная эффективность в отношении дельта-варианта SARS-CoV-2

Опубликовано  27.07.2021

В Корее проведено исследование, в котором оценивалась возможность применения моноклонального антитела CT-P59 для лечения острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Проведены эксперименты на животных, инфицированных дельта-вариантом коронавируса. В результате экспериментов установлено, что CT-P59 снижает интенсивность симптомов и репликацию вируса в дыхательных путях. В настоящее время исследование доступно на сервере предварительных публикаций bioRxiv*.

Обзор литературы

Новые варианты SARS-CoV-2, относящиеся к линии B.1.617, недавно вызвали значительный рост инфицирования и смертности в Индии. Среди трех известных суб-линий B.1.617 дельта-вариант (B.1.617.2) демонстрирует значительно более высокую заразность и патогенность и, таким образом, признан ВОЗ как тревожный вариант. Вскоре после первой идентификации в Индии дельта-вариант стал доминирующим штаммом во многих странах, включая США и Великобританию.

Мутации, находящиеся в шиповидном рецепторсвязывающем домене (RBD), в основном ответственны за высокую трансмиссивность и способность уклоняться от иммунитета новых вариантов SARS-CoV-2. Исходя из доступных литературных данных, спайковая мутация L452R вариантов дельта и эпсилон (впервые выявленных в Калифорнии) специфически связана со сниженной нейтрализацией вируса вакцинально-индуцированными антителами и терапевтическими моноклональными антителами.

В данном исследовании ученые изучали противовирусную эффективность моноклонального антитела CT-P59 в отношении дельта, каппа (B.1.617.1) и эпсилон (B.1.427/B.1.429) вариантов SARS-CoV-2.

По сути антитело CT-P59 связывается с вирусным спайковым белком и блокирует его взаимодействие с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) клетки-хозяина. Как в клеточных исследованиях, так и в исследованиях на животных антитело продемонстрировало значительную противовирусную эффективность против исходного штамма SARS-CoV-2 и вариантов B.1.351 (впервые выявлен в Южной Африке) и P1 (впервые выявлен в Бразилии).

Нейтрализующая эффективность CT-P59 в клеточных исследованиях

Ученые определили аффинность связывания, противовирусную способность и нейтрализующую эффективность CT-P59 против вариантов дельта, эпсилон и каппа с мутированными RBD. Результаты показали, что антитело имеет в 10 раз меньшую эффективность связывания с мутированными RBD по сравнению с таковой против RBD дикого типа.

Дальнейшие исследования, проведенные с использованием живых или псевдотипированных вирусов, показали, что это антитело 183-, 74-и 24-кратно снижает противовирусную активность против вариантов дельта, эпсилон и каппа соответственно по сравнению с таковой против вируса дикого типа. Важно отметить, что результаты анализа нейтрализации вируса показали, что для этого моноклонального антитела характерно 98-, 31- и 50-кратное снижение нейтрализующей эффективности против вариантов дельта, эпсилон и каппа соответственно по сравнению с таковым против варианта D614G SARS-CoV-2.

В целом результаты показывают, что, несмотря на относительно более низкую аффинность связывания и противовирусную активность, моноклональное антитело CT-P59 нейтрализует все протестированные варианты SARS-CoV-2.

Терапевтическая эффективность CT-P59 у животных

Ученые исследовали терапевтическую эффективность CT-P59 на мышах, инфицированных дельта-вариантом коронавируса. Для лечения инфицированных мышей применялись как высокие (клинически значимые), так и низкие дозы антитела.

Результаты показали, что по сравнению с нелеченными мышами, у которых показатель выживаемости составлял 0% на 6-й день после инфицирования, все мыши в группе, получавшей антитела, показали 100% выживаемость. Более того, у мышей, получавших CT-P59, отмечено значительно меньшее уменьшение массы тела по сравнению с нелеченными контрольными мышами.

Важно отметить, что применение моноклонального антитела CT-P59 успешно снизило репликацию вируса в нижних дыхательных путях инфицированных мышей. В частности, на 6-й день после инфицирования в легких мышей, получавших как высокие, так и низкие дозы антител, титры вируса не определялись.

Значение исследования

Результаты исследования показывают, что, несмотря на снижение противовирусной эффективности в условиях in vitro, моноклональное антитело CT-P59 способно значительно облегчить симптомы, вызванные SARS-CoV-2, и снизить репликацию вируса в легких мышей, инфицированных дельта-вариантом коронавируса.

Основываясь на результатах исследования, моноклональное антитело CT-P59 можно применять в клинических условиях для лечения пациентов с COVID-19, инфицированных дельта и ассоциированными вариантами коронавируса со схожими спайковыми мутациями.

*Важное замечание

bioRxiv публикует предварительные научные отчеты, которые не рецензируются и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные и приниматься как руководство для клинической практики/поведения, связанного со здоровьем, или рассматриваться как установленная информация.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  27.07.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости