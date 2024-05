Могут ли антидепрессанты защитить от COVID-19?

Неожиданную идею выдвинули французские исследователи, опубликовавшие в начале февраля статью в журнале «Molecular Psychiatry»: использование антидепрессантов может быть связано с более низким риском смерти или интубации у пациентов, госпитализированных с COVID-19 (Hoertel N. et al., 2021). Николас Хортель (Nicolas Hoertel), психиатр больницы Корентен-Селтон (Corentin-Celton) пояснил в интервью «Le Figaro»: «Я был весьма удивлен, увидев, что в нашем психиатрическом отделении на более чем 80 коек, специализирующемся на лечении лиц пожилого возраста, было очень мало случаев симптоматического COVID-19. Только у 4 пациентов развилась тяжелая форма, хотя многие лица, ухаживающие за ними, заболели». Возможно, данное исследование откроет путь к новым методам лечения.

Исследователи отталкивались от недавнего метаанализа исследований, проведенных с участием лиц с большим депрессивным расстройством после лечения антидепрессантами, в основном включающими селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Результаты свидетельствуют, что в целом антидепрессанты могут быть связаны со снижением уровней в плазме крови 4 из 16 протестированных медиаторов воспаления, включая интерлейкин (ИЛ)-10, фактор некроза опухоли-α и моноцитарного хемоаттрактантного белка-1, а также ИЛ-6, который сильно коррелирует со смертностью вследствие болезни.

Французские авторы изучили потенциальную полезность использования антидепрессантов у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в наблюдательном многоцентровом ретроспективном когортном исследовании, проведенном в парижских больницах. Из 7230 взрослых, госпитализированных с COVID-19, 345 пациентов (4,8%) получили антидепрессант в течение 48 ч после поступления в больницу. Первичной конечной точкой были интубация или смерть. При этом применили поправки с учетом характеристик пациентов, клинических и биологических маркеров тяжести заболевания, приема других психотропных препаратов. Последующий анализ показал значительную связь между приемом антидепрессантов и снижением риска интубации или смерти (ОР 0,56; 95% ДИ 0,43–0,73, р <0,001). Эта связь оставалась значимой при множественном анализе чувствительности. При этом значимость сохранялась как для ингибиторов обратного захвата серотонина, так и антидепрессантов других групп, в том числе флуоксетина, пароксетина, эсциталопрама, венлафаксина и миртазапина (все p <0,05).

Связь, наблюдаемую между приемом антидепрессантов и снижением риска интубации или смерти, авторы объясняют несколькими механизмами. Во-первых, ингибированием активности кислой сфингомиелиназы некоторыми антидепрессантами, что может предотвратить инфицирование эпителиальных клеток вирусом SARS-CoV-2. Во-вторых, многие антидепрессанты являются агонистами сигма-1 рецепторов (S1R), что может предотвратить цитокиновый шторм, наблюдаемый при тяжелой форме COVID-19. В-третьих, использование антидепрессантов может быть связано со снижением уровней в плазме крови нескольких медиаторов воспаления, связанных с тяжелой формой COVID-19. Наконец, некоторые антидепрессанты могут оказывать противовирусное действие в отношении SARS-CoV-2, например флуоксетин. Если эта связь будет подтверждена, потребуются исследования, чтобы определить точные механизмы, лежащие в ее основе.

При этом авторы подтверждают, что, по их данным, лица с психическими расстройствами, госпитализированные по поводу COVID-19, будут подвергаться более высокому риску интубации или смерти, в соответствии с результатами недавних исследований. Эта связь, по их мнению, может быть объяснена большей распространенностью клинических характеристик, связанных с тяжелым COVID-19, у лиц с психическими расстройствами, включая сопутствующие соматические заболевания.

Два других недавних исследования, похоже, указывают на те же закономерности. Одно из них, результаты которого опубликованые в ноябре в научном журнале «JAMA», заключалось в назначении либо флувоксамина, либо плацебо на 15 дней 150 пациентам, инфицированным SARS-CoV-2 (Lenze E.J. et al., 2020). Ни один из 80 участников, получавших антидепрессант, серьезно не заболел, в то время как 6 пациентов в группе плацебо заболели, 4 из которых были госпитализированы.

Второе исследование, результаты которого были опубликованы в начале февраля, было проведено с тем же препаратом с участием 150 пациентов (Seftel D., Boulware D.R., 2021). Результат — 6 госпитализаций в группе плацебо и 0 — в группе лечения. Но здесь опять же, как подчеркивает Н. Хертель, цифр недостаточно, а методологии недостает надежности. Поэтому для изучения поставленного вопроса необходимы будущие исследования, посвященные именно этой уязвимой группе населения.

