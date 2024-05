В недавнем исследовании было показано, что удаление небольших бессимптомных камней снижает риск рецидива образования камней в почках. Результаты исследования опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».

Согласно определению Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), США, камни в почках представляют собой твёрдые частицы, образующиеся в одной или обеих почках вследствие повышенного уровня определённых минералов в моче.

Наличие камней в почках приводит к развитию:

почечной колики;

обструкции мочевыводящих путей;

кровотечения из мочевыводящих путей;

инфекционных заболеваний органов мочевыделительной системы;

почечной недостаточности.

Зачастую размер камней небольшой, и они самопроизвольно выводятся с мочой. Более крупные камни при прохождении по мочевыводящим путям могут вызывать повреждение слизистой оболочки, почечную колику и обструкцию мочевыводящих протоков. В таком случае необходимо хирургическое удаление камня. Наиболее распространённым видом хирургического вмешательства является эндоскопическое, при котором эндоскоп для удаления камней вводят через мочевой пузырь в мочеточник или почку.

Доктор Дэвид Гольдфарб (David Goldfarb), нефролог, не участвовал в исследовании, но он объяснил, что почечная колика является наиболее распространённой причиной обращений в отделение неотложной урологической помощи.

В недавнем многоцентровом рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 75 пациентов с мочекаменной болезнью, которым было запланировано эндоскопическое хирургическое удаление крупного симптомного почечного камня. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-й группе удаляли только один симптомный почечный камень; пациентам 2-й группы удаляли все почечные камни, которые были визуализированы. Период наблюдения за участниками составил чуть более 4 лет.

При анализе полученных данных установлено, что у 63% участников 1-й группы развился рецидив почечной колики и отмечено увеличение размера не удалённых при проведении оперативного вмешательства камней. Во 2-й группе рецидив развился только у 16% пациентов.

Автор исследования — профессор Вашингтонского университета (University of Washington) Майкл Р. Бейли (Michael R. Baily), доктор философии, объяснил, что при удалении всех камней в почках длительность оперативного вмешательства была всего на 25 мин больше, чем при удалении одного камня, вызвавшего симптомы. При этом частота развития осложнений была одинаковой. В то же время риск повторного обращения в отделение неотложной урологической помощи при удалении всех камней снижался на 82% по сравнению с теми участниками, кому был удалён только один камень.

Однако исследование имело ряд ограничений. Так, в него было включено небольшое количество участников европеоидной расы. Кроме того, по дизайну исследование не было двойным слепым.

Доктор Ева Шелтон (Eva Shelton) из больницы Brigham and Women’s Hospital в Бостоне, Массачусетс, не участвовала в исследовании, но она подчеркнула, что у пациентов, у которых не были удалены все камни, выявлен более высокий риск развития повторного болевого синдрома (рецидив почечной колики), обструкции мочевыводящих путей, кровотечения из мочевыводящих путей.

Профессор М.Р. Бейли также отметил, что по мере совершенствования методов лечения мочекаменной болезни тактика удаления всех камней в почках получит более широкое распространение. Так, на сегодня разрабатываются методы неинвазивной ультразвуковой терапии для разрушений камней в почках и их последующего самопроизвольного выведения с током мочи.

По материалам www.medicalnewstoday.com