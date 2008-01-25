Многогранный синдром раздраженного кишечника: правда и мифы

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. По оценкам экспертов, СРК диагностируют у 11% взрослого населения во всем мире.

Наиболее часто отмечаемые симптомы СРК включают: боль в животе, метеоризм, диарею, запор, императивные позывы к дефекации, чередование диареи и запора.

Доктор Ашкан Фархади (Ashkan Farhadi), гастроэнтеролог из медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Фонтан-Вэлли, Калифорния, и доктор Молли Дж. Джексон (Mollie J. Jackson), гастроэнтеролог системы здравоохранения Канзасского университета (University of Kansas Health System) ответили на часто задаваемые вопросы про это заболевание.

1. Известна ли этиология СРК сегодня?

Употребление определенных продуктов, например молока и молочных продуктов или острой пищи, может провоцировать появление симптомов СРК. Но диета или рацион питания не могут стать причиной развития СРК у здорового человека.

В то же время есть и установленные этиологические варианты СРК — например, постинфекционный СРК, возникающий вследствие инфицирования Campylobacter jejuni.

2. Способствует ли стресс развитию СРК?

В одном из последних исследований было продемонстрировано, что под воздействием психологического стресса изменяется состав кишечной микрофлоры. Также вследствие стресса увеличивается количество тучных клеток в кишечнике. Вследствие этих изменений возможно развитие СРК. Однако, по мнению А. Фархади, стресс не является единственной причиной развития СРК. В то же время возникшие в стрессовых ситуациях изменения в кишечнике могут персистировать длительное время после разрешения ситуации.

Интересно, что в исследовании, проведенном А. Фархади, было показано, что у лиц, субъективно ощущающих свое состояние как благополучное, наблюдается меньшее количество симптомов СРК.

3. Диагностика СРК в большинстве случаев не требует проведения инвазивных методов исследования.

По мнению А. Фархади, СРК можно диагностировать у пациента, используя только клинические критерии, с точностью до 97%.

СРК диагностируют на основании Римских критериев IV:

боль в животе, возникающая не менее 1 раза в неделю;

изменения частоты стула (диарея, запор, чередование диареи и запора);

изменение формы стула;

облегчение/усиление боли в животе после дефекации.

При этом существуют подтипы СРК, при которых могут отмечать преимущественно диарею, запор или смешанный тип.

4. Можно ли вылечить пациента с СРК?

Существуют различные способы лечения при СРК. Оптимальная терапия всегда подбирается индивидуально. Обычно лечение включает применение лекарственных средств (включая длительный прием пробиотиков), изменения образа жизни и питания, физические упражнения и психотерапию.

5. СРК — это распространенное заболевание?

В Северной Америке СРК диагностирован у 10–15% населения. Доктор М. Дж. Джексон объяснила, что при этом СРК существенно нарушает качество жизни пациентов.

6. Все ли виды физических упражнений способствуют уменьшению выраженности симптомов СРК?

Доктор А. Фархади объяснил, что не все физические упражнения одинаково эффективны в терапии СРК. Так, спортивные соревнования, поднятие тяжестей, напротив, способны ухудшить состояние больного с СРК.

Он также подчеркнул, что обычно при СРК возникает так называемая «диарея бегуна» или диарея после длительного бега. Таким образом, он считает, что занятия бегом могут вызывать обострения СРК.

7. Необходимо ли при СРК отказаться от продуктов, содержащих лактозу?

Согласно результатам проведенных ранее исследований, нет убедительной связи между СРК и непереносимостью лактозы. В то же время возможно сочетание СРК и непереносимости лактозы. В таком случае употребление молочных продуктов будет приводить к обострению симптомов СРК.

8. Эффективны ли препараты растительного происхождения в терапии СРК?

В результате одного из исследований было показано, что масло мяты перечной и кардамон способствуют уменьшению выраженности симптомов СРК. В то же время, доктор А. Фархади подчеркнул, что хотя эти растительные компоненты не являются сильнодействующими препаратами, перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

9. Необходимо ли дополнительно принимать клетчатку при СРК?

Доктор А. Фархади объяснил, что употребление клетчатки необходимо пациентам с хроническим запором. В то же время повышенное потребление клетчатки (в виде диетических добавок или с продуктами питания) может вызывать развитие метеоризма.

10. Необходимо ли при СРК придерживаться специальной диеты?

Доктор А. Фархади подчеркнул, что не существует стандартизированной диеты, рекомендуемой при СРК. Триггерные продукты (то есть те, которые вызывают обострение симптомов) могут быть разными у различных пациентов с СРК. Соответственно, подбор рациона питания для такого больного всегда индивидуален.

По материалам www.medicalnewstoday.com