Миома матки: причины, диагностика, лечение

Что такое миома матки?

Миома матки (лейомиома или фиброматоз) представляет собой моноклональное доброкачественное новообразование, которое развивается из гладкой мускулатуры миометрия с большим компонентом внеклеточного матрикса, содержащего коллаген, протеогликан и фибронектин (Ierardi A.M. et al., 2021). Фиброматоз — распространенное заболевание, диагностируется у 20% женщин в возрасте старше 30 лет и у 40% пациенток в возрасте старше 40 лет. Учитывая эстроген-зависимость миомы матки, риск развития болезни повышается во время беременности или при применении оральных контрацептивов и снижается после наступления менопаузы (Ierardi A.M. et al., 2021).

Каковы первые симптомы миомы матки?

Симптомы миомы матки:

обильные кровянистые выделения или продолжительные менструальные кровотечения (более 7 дней), которые могут привести к железодефицитной анемии;

увеличенная в размере матка может провоцировать вздутие живота, боль в нижней части живота, желудочно-кишечные симптомы (диарею или запор) и симптомы со стороны мочевыводящих путей (частое мочеиспускание, задержку мочи или никтурию);

многие женщины могут не ощущать никаких симптомов независимо от размера миомы;

нарушение фертильности (Tinelli A. et al., 2021).

Миомы обычно диагностируют случайно при клиническом обследовании или визуализации. Клинические симптомы более характерны для подслизистых миом, чем для небольших субсерозных или интрамуральных миом. Более выраженные признаки чаще наблюдаются при больших интрамуральных или субсерозных миомах (Contegiacomo A. et al., 2021).

Причины возникновения миомы матки

Точные причины развития миомы матки до конца не изучены. Возникновение фиброматоза может быть связано с предрасполагающими факторами риска, генетическими механизмами.

Согласно результатам исследования, повышение уровней эстрогена и прогестерона приводит к увеличению митотической активности (повышенная интенсивность деления клеток), которая обусловливает соматические мутации. Повышенное количество рецепторов эстрогена выявлено в неопухолевых областях миометрия миоматозной матки.

Существует теория, что патогенез миомы матки подобен реакции на травму с синтезом внеклеточного фиброзного матрикса. Ишемическое повреждение миомы может быть связано с усилением синтеза сосудосуживающих веществ во время менструации. С другой стороны, повреждение сосудов, которые снабжают фиброматоз, приводит к гиперэкспрессии основных факторов роста фибробластов при лейомиомах.

Согласно эпидемиологическим данным, существует связь между ростом миомы и факторами риска, такими как возраст, раса, ожирение, наследственность, репродуктивные факторы, половые гормоны, артериальная гипертензия и инфекция. Что же нежелательно употреблять в пищу при миоме матки? Соя и соевое молоко, мясо, рыба, алкоголь, молочные продукты обладают потенциальной способностью влиять на заболевания, связанные с гормонами, и, таким образом, возможно, также на образование и рост миомы (Tinelli A. et al., 2021).

Стадии и классификация миомы матки

Миомы можно классифицировать в зависимости от их расположения на:

субмукозные или подслизистые (развиваются в миометрии);

интрамуральные (развиваются в теле матки, могут увеличиваться и растягивать матку);

субсерозные (формируются на внешней стороне матки, которая называется серозной оболочкой);

миомы на ножке;

миомы шейки матки (расположение узлов в шейке матки).

Интрамуральные миомы — наиболее распространенные, в то время как субмукозные — менее распространенный тип (Contegiacomo A. et al., 2021).

Стадии развития лейомиомы:

0-я стадия — образования, которые не прорастают в эндометрий;

1-я стадия — узловатая миома матки начинает прорастать в миометрий;

2-я стадия — узлы прорастают в матку более чем наполовину;

3-я стадия — узлы полностью сращены с эндометрием.

Диагностика болезни

Для диагностики фиброматоза врач проводит:

гинекологический осмотр (врач может почувствовать неправильную форму матки);

трансвагинальное или трансабдоминальное ультразвуковое исследование малого таза;

магнитно-резонансную томографию малого таза;

гистероскопию — через влагалище направляется небольшая камера, иногда используется для того, чтобы заглянуть внутрь матки, где могут располагаться миомы (при субмукозных формах миомы);

гистеросальпингография — исследование проходимости маточных труб при помощи рентгена или ультразвукового исследования с добавлением контрастных веществ.

Терапия при миоме матки

У женщин с клиническими симптомами фиброматоза тактика лечения выбирается в зависимости от состояния больной, размера и локализации миомы, возраста и желания пациентки сохранить фертильность или матку (Contegiacomo A. et al., 2021).

Медикаментозное лечение

Методы лечения при фиброматозе: консервативное или хирургическое. Основная терапия — гормональные препараты:

комбинированные препараты, содержащие эстрогены и гестагены (дидрогестерон и эстроген; дроспиренон и эстроген);

лекарственные средства, содержащие гестагены и эстрогены для последовательного применения (дидрогестерон и эстроген; левоноргестрел и эстроген);

гестагены (дезогестрел);

эстрогены и гестагены в фиксированных комбинациях (левоноргестрел и этинилэстрадиол; дезогестрел и этинилэстрадиол; гестоден и этинилэстрадиол; дроспиренон и этинилэстрадиол; норэльгестромин и этинилэстрадиол; хлормадинон и этинилэстрадиол; диеногест и этинилэстрадиол);

антигонадотропные средства и подобные препараты: сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного;

анти-гонадотропин рилизинг гормоны (ганиреликс) (Компендиум).

Когда нужно проводить операцию?

Выбор лечения при миоме матки определяется возрастом пациентки и желанием сохранить фертильность или избежать радикальных операций, таких как гистерэктомия. У женщин, у которых ранее была беременность, при миомах матки в основном используют радикальную гистерэктомию, в то время как консервативные стратегии предпочтительнее для пациенток, желающих сохранить фертильность. Миомэктомия, эмболизация маточных артерий и удаление миомы представляют собой альтернативные методы лечения для сохранения матки.

В последние годы потребность в альтернативах операции обусловила развитие других подходов, особенно методов термической абляции, которые включают высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, радиочастотную абляцию и чрескожную микроволновую абляцию. Эти новые методы все чаще используют для минимально инвазивного лечения при симптоматических лейомиомах (Ierardi A.M. et al., 2021).

Ранее часто выполняли открытую миомэктомию (ОМ), однако лапароскопическая миомэктомия (ЛМ) в последнее время стала более распространенной. Тем не менее, фиброматоз может рецидивировать после ЛМ и ОМ. Согласно результатам исследования, после ЛМ отмечают более высокую частоту рецидивов, чем после ОМ, вероятно, в результате ручного удаления миомы при ОМ, которое представляет собой более исчерпывающую экстракцию миоматозных образований меньшего размера, чем при ЛМ. Другими словами, меньшее количество остаточных миоматозных масс после ОМ способствует более низкой частоте послеоперационных рецидивов (Yasushi Kotani et al., 2018).

Эмболизация миомы матки является безопасным и эффективным органосохраняющим методом лечения при наличии симптомов, связанных с миомой, на основании широкого спектра опубликованных данных, включая рандомизированные контролируемые исследования. Эмболизация миомы матки заключается в эндоваскулярной инфузии эмболических агентов в сосудистый участок матки с целью уменьшения кровоснабжения миомы, вызывая инфаркт доброкачественного образования и уменьшение его объема, при сохранении кровотока в нормальном миометрии и эндометрии (Contegiacomo A. et al., 2021).

Профилактика болезни

Низкое потребление фруктов и зеленых овощей связано с более высоким риском образования миомы. Кроме того, дефицит витамина D ассоциируется с повышенным риском развития фиброматоза. Среди женщин в возрасте 35–49 лет в группе с нормальным уровнем витамина D вероятность возникновения миомы оценивалась на 32% ниже, чем в группе с дефицитом данного витамина. У пациенток с фиброматозом отмечали значительно более низкую концентрацию витамина D по сравнению со здоровыми женщинами. Кроме того, витамин А оказывает антипролиферативное действие на миому матки (Tinelli A. et al., 2021).

Согласно результатам исследований, для женщин, которые едят четыре порции фруктов или овощей в день, характерен более низкий риск развития миомы матки по сравнению с пациентками, которые употребляют только одну порцию фруктов или овощей в день.

Какие продукты питания влияют на миому матки? Экстракты некоторых видов овощей и фруктов содержат фитохимические вещества, обладающие in vitro эффективностью в отношении пролиферации миомы матки (брокколи, белокочанная капуста, китайская капуста, помидоры, яблоки, клубника), поэтому их можно использовать при данной патологии (Andrea Tinelli et al., 2021).

Миома матки и беременность

В период беременности в организме женщины увеличивается выработка эстрогена и прогестерона. Фибромы могут развиваться и быстро расти во время вынашивания ребенка. У беременных вероятность развития миомы по-прежнему ниже, чем у небеременных. Согласно результатам исследований, миома поражает 20–40% всех женщин и только 0,1 –3,9% беременных.