Микрогематурия — фактор риска развития хронической болезни почек

Хроническая болезнь почек (ХБП; снижение функции почек, хроническая почечная недостаточность) занимает 12-е место среди всех основных причин летальных исходов в мире. При этом ХБП также является фактором риска развития ряда других неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Раннее выявление ХБП, определение и модификация факторов риска развития данной патологии и ее прогрессирования важны для снижения вероятности возникновения терминальной стадии заболевания почек и внепочечных осложнений.

Микрогематурию зачастую выявляют при клиническом анализе мочи и она является бессимптомной. По оценкам экспертов, ее диагностируют у 0,12–30% пациентов. В то же время связь между выявлением у пациента микрогематурии и риском развития ХБП на сегодня не до конца изучена. Так, например, микрогематурия у женщин обычно считается доброкачественной.

В недавнем исследовании была проанализирована взаимосвязь между стойкой микрогематурией, риском развития ХБП и гендерными различиями в величине риска развития ХБП у лиц с гематурией.

Kangbuk Samsung Health Study — это когортное исследование, включившее мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет, проживающих в Южной Корее. Все участники исследования проходили скрининговые обследования в клиниках Канбук Самсунг: госпитальные центры скрининга здоровья в Сеуле и Сувоне (Kangbuk Samsung Hospital Health Screening Center clinics in Seoul and Suwon), Южная Корея.

В исследование было включено 232 220 участников без ХБП на момент включения.

Результаты исследования были опубликованы в издании «American Journal of Kidney Disease».

Микрогематурия определялась в клиническом анализе мочи как 5 и более эритроцитов в поле зрения при большом увеличении.

Так, в исследовании было показано, что риск развития ХБП у пациентов с микрогематурией выше в 5 раз, чем у лиц без микрогематурии. Также продемонстрировано, что риск развития ХБП значительно выше у мужчин с микрогематурией, чем у женщин. В то же время у женщин микрогематурия также не является положительным признаком и связана с повышенным риском развития ХБП.

Исследователи высказали предположение, что пациенты со стойкой микрогематурией должны находиться под регулярным медицинским наблюдением для раннего выявления ХБП. Также вероятно, что для лиц со стойкой гематурией следует разработать профилактические стратегии для снижения риска развития ХБП.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.ajkd.org