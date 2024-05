Мигрень: что скрывают наши гены?

Мигрень — это одно из наиболее часто выявляемых неврологических заболеваний. По оценкам экспертов, мигрень диагностирована у более 1 млрд человек во всем мире.

В недавнем многонациональном исследовании были изучены геномы более 100 000 пациентов с мигренью. Выявлены генетические факторы риска развития мигрени. Кроме того, было отмечено, что отдельные генетические маркеры потенциального риска развития мигрени отличаются для мигрени с аурой и мигрени без ауры.

По мнению исследователей, определение генетических детерминант, связанных с развитием мигрени, позволит в будущем разработать новые методы лечения пациентов с данным заболеванием.

Симптомами мигрени являются головная боль, преимущественно односторонняя, зачастую пульсирующая. Головная боль может сопровождаться такими симптомами, как тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и громким звукам. При этом длительность приступа мигрени может составлять несколько дней и в тяжелых случаях приводить к нетрудоспособности. Заболевание примерно в 3 раза чаще отмечают у женщин, чем у мужчин.

Доктор Роджер Кэди (Dr. Roger Cady), член правления Национального фонда головной боли в Чикаго (National Headache Foundation in Chicago), не участвовал в исследовании, но он прокомментировал, что мигрень зачастую оказывается резистентной к существующим методам лечения. Точная этиология мигрени неизвестна.

Около 30% пациентов с мигренью испытывают ауру. Это различные симптомы, предшествующие приступу мигрени или сопровождающие его. Чаще всего отмечают визуальную ауру, например вспышки света.

В недавнем исследовании были проанализированы геномы 102 084 пациентов с мигренью и 771 257 здоровых добровольцев из контрольной группы.

Они выявили 123 локуса ДНК, потенциально связанных с развитием данного заболевания, 86 из которых ранее были неизвестны.

Ведущий автор исследования Хайди Хаутакангас (Heidi Hautakangas), доктор философии, сотрудник Института молекулярной медицины Финляндии при Хельсинкском университете (Institute for Molecular Medicine Finland at the University of Helsinki), объяснил, что в исследовании также были выявлены 3 локуса ДНК, специфичные для мигрени с аурой, 2 — характерных для мигрени без ауры и 9 — для обоих типов мигрени.

Матти Пиринен (Matti Pirinen), доктор философии, адъюнкт-профессор статистики Хельсинкского университета, объяснил, что большинство генетических факторов риска являются общими для обоих типов мигрени. В то же время между этими типами отмечены и некоторые генетические отличия. По его мнению, полученные в исследовании данные в будущем позволят разработать более эффективные методы лечения пациентов с мигренью.

Исследование было опубликовано в журнале «Nature Genetics». Исследователи определили две области ДНК, которые содержат гены, для которых выявлена связь с развитием мигрени.

Первая область содержит гены, кодирующие синтез белка, называемого пептидом, связанным с геном кальцитонина (Calcitonin gene-related peptide — CGRP), а вторая область содержит ген, кодирующего синтез рецептора, называемого рецептором серотонина 1F. Он связывается с нейротрансмиттером серотонином.

В настоящее время разработано два новых класса препаратов, применяемых при мигрени. Ингибиторы CGRP, или гепанты, блокируют первый ген, кодирующий синтез пептида CGRP, а дитаны, стимулируют рецептор серотонина F1.

Доктор Р. Кэди считает, что эти новые классы лекарственных средств позволят как эффективно купировать приступы мигрени, так и предупреждать их развитие. Он объяснил, что полученные в этом исследовании данные позволяют лучше понять патофизиологию мигрени, а также в дальнейшем разработать новые, персонализированные подходы к терапии пациентов с мигренью.

