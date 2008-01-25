Медицинские мифы: 6 заблуждений о мигрени

Мигрень — распространенное заболевание, которое отмечают у более 37 млн человек в США и до 148 млн во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мигрень примерно в 2 раза чаще отмечают у женщин, чем у мужчин.

Часто первичным симптомом мигрени является головная боль от умеренной до сильной, и 85% людей с мигренью испытывают пульсирующую боль. При этом примерно у 60% пациентов боль носит односторонний характер, и около 80% людей испытывают тошноту и 30% рвоту. Кроме того, почти у каждого больного с мигренью отмечают повышенную чувствительность к свету (90%) и звуку (80%).

В данной публикации предлагаем ознакомиться с 6 мифами, которые связанны с мигренью. Изданию «Medical News Today» свои комментарии касательно этих заблуждений дали эксперты:

Доктор Вернон Уильямс (Vernon Williams) — сертифицированный невролог и директор Центра спортивной неврологии и медицины боли в Институте Cedars-Sinai Kerlan-Jobe в Калифорнии, США;

Доктор Медхат Михаэль (Medhat Mikhael) — специалист по обезболиванию и медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника Медицинского центра Memorial Care Orange Coast в Калифорнии, США;

Доктор Дженнифер Маквидж (Jennifer McVige), сертифицированный специалист в области детской неврологии, головной боли у взрослых и детей и нейровизуализации. Она является директором Центра сотрясения мозга в Неврологическом институте DENT, США.

Заблуждение № 1: мигрень — это просто головная боль

Это неправда, и стоит отметить, что не все мигрени связаны с головной болью. Как объяснил доктор Д. Маквидж: «Мигрень на самом деле является первичным заболеванием, вызывающим головную боль. Фактически, головная боль — это лишь один из симптомов мигрени. При некоторых видах мигрени головная боль не возникает».

По словам доктора В. Уильямса, пациент с мигренью, а не головной болью, будет испытывать сочетание следующих симптомов:

толкающая или пульсирующая боль от умеренной до сильной, которая ощущается, как будто она охватывает всю голову или перемещается из одной стороны головы на другую;

повышенная чувствительность к звукам, запахам или свету;

проблемы со зрением, включая нечеткость, яркие или мигающие точки, волнистые или неровные линии;

проблемы с пищеварительной системой, которые могут включать потерю аппетита, тошноту, рвоту или расстройство желудка.

Доктор В. Уильямс также обозначил другие различия между мигренью и головной болью. Например, он объяснил, что некоторые люди могут испытывать так называемую продромальную стадию.

Он сказал, что некоторые люди с мигренью «могут заметить небольшие изменения в своем распорядке дня за день или два до того, как начнется мигрень — своего рода период предупреждения».

Хотя эти изменения различаются у разных людей, он отметил, что некоторые из наиболее распространенных продромальных признаков — это «чрезмерная зевота, депрессия, раздражительность и затекание шеи».

Некоторые люди с мигренью также могут испытывать мигренозную ауру. Доктор В. Уильямс подчеркнул: «Мигренозная аура — это неврологический симптом, непосредственно предшествующий головной боли. Он может включать нарушения зрения (мигающие огни перед глазами или частичная потеря зрения, которая постепенно распространяется по полю зрения) или другие сенсорные явления (онемение или покалывание, постепенно распространяющиеся по лицу или по руке)».

Хотя данные симптомы являются угрожающим признаком того, что мигрень может приближаться, по словам доктора В. Уильямса, есть и положительный момент: «Эти предупреждающие знаки дают возможность начать лечение в самом начале приступа мигрени, что значительно повышает вероятность того, что оно будет эффективным».

Заблуждение № 2: кофеин вызывает мигрень

По словам экспертов это утверждение является мифом. Кофеин не вызывает мигрень, но у некоторых людей он может быть триггером. Кофе и мигрень имеют сложную взаимосвязь.

Как сказал доктор М. Михаэль, «чрезмерное употребление кофеина может спровоцировать мигрень. Однако кофеин в целом может помочь облегчить головную боль, в том числе при мигрени».

По словам доктора Д. Маквиджа, «некоторые люди отмечают, что употребление кофеина в начале приступа снижает интенсивность и может частично облегчить боль, но регулярное употребление кофеина в качестве лечения не рекомендуется».

В недавнем обзоре взаимодействия кофеина и мигрени авторы пришли к выводу: «В целом, основываясь на нашем обзоре современной литературы, нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать прекращение употребления кофеина всем пациентам с мигренью. Однако важно подчеркнуть, что чрезмерное употребление кофеина может привести к хронификации мигрени, а внезапная отмена кофеина может вызвать приступы мигрени».

Заблуждение № 3: никакие лекарства не помогают от мигрени

Доктор М. Михаэль отметила: «Это ложное заявление. Сейчас доступны несколько лекарственных средств, которые значительно помогают и контролируют мигрень».

Доктор Д. Маквидж привел список лекарственных средств, которые могут облегчить мигрень. Данный список включает безрецептурные анальгетики, триптаны, антагонисты рецептора CGRP (calcitonin gene receptor peptide), антидепрессанты, противосудорожные препараты и блокаторы бета-адренорецепторов.

Также доступны эффективные нефармацевтические варианты лечения:

«Самое важное, что каждый может сделать, чтобы избежать мигрени, это сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Если спать не менее 8 ч каждую ночь, выпивать 8 стаканов воды в день, есть здоровую пищу и устранять как можно больше источников дополнительного стресса, ваше тело встанет на путь повышения порога мигрени. Это означает, что риск развития мигрени может снизиться даже при воздействии известного триггера», — подчеркнул доктор В. Уильямс.

Доктор В. Уильямс также отметил, что ведение здорового образа жизни может в конечном итоге «избавить от необходимости принимать рецептурные лекарственные средства от головной боли».

Это хорошая новость, потому что, как объяснил доктор Д. Маквидж, лекарства также могут (по иронии судьбы) сами вызывать головную боль, это явление называется «головная боль из-за чрезмерного употребления лекарственных средств»

Доктор В. Уильямс также объяснил, что «существует множество вариантов рецептурных лекарственных средств, которые очень эффективны для снижения частоты мигрени (так называемые профилактические препараты), и других, которые могут остановить мигрень. Если вы подозреваете, что испытываете мигрень, стоит обратиться к врачу, который подтвердит диагноз и вместе с вами разработает план лечения».

Заблуждение № 4: невозможно диагностировать мигрень без визуализации

По словам доктора М. Михаэля, это ложное заявление.

«Мигрень — это клинический диагноз, для подтверждения которого не требуется визуализация. Визуализация показана только в том случае, если симптомы неясны или есть неврологические симптомы или угрожающие признаки», — отметил доктор М. Михаэль.

«Не существует специального теста для диагностики мигрени. Чтобы поставить точный диагноз, врач должен определить характер повторяющейся головной боли вместе с соответствующими симптомами, продолжающимися не менее 3 мес», — подчеркнула доктор Д. Маквидж.

Заблуждение № 5: если у вас нет ауры, это не мигрень

Это неправда. Фактически, по словам доктора М. Михаэля, «большинство случаев мигрени протекает без ауры».

По данным организации Migraine Trust, ауру испытывают от 10 до 30% людей с мигренью.

Заблуждение № 6: ученые отказались от исследования мигрени

«Это абсолютно неверно. Исследователи никогда не сдавались и никогда не сдадутся. В настоящее время проводится несколько важных исследований, направленных на изучение патофизиологии мигрени и новых вариантов ее лечения», — подчеркнул доктор М. Михаэль.

В свою очередь, доктор Д. Маквидж добавила: «В области мигрени постоянно появляются инновации, особенно за последние 4 года».

По материалам www.medicalnewstoday.com