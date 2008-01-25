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Новости медицины и фармацииБольше антител после перекрестной вакцинации?

Больше антител после перекрестной вакцинации?

Опубликовано  05.08.2021

Согласно текущей рекомендации Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) лица в возрасте младше 60 лет, которые получили первую дозу вакциной Vaxzevria от AstraZeneca против COVID-19, при введении второй дозы вакцины должны получить вакцину мРНК. Исследовательская группа установила, что образование антител после перекрестной вакцинации намного более выражено, чем после двух доз вакцины AstraZeneca.

Исследователи из Технического университета Мюнхена (Technischen Universität München  (TUM)), Центра им. Гельмгольца в Мюнхене (Helmholtz Zentrum München), Университетской клиники Эрлангена (Universitätsklinikums Erlangen) и Университетской клиники Кельна (des Universitätsklinikums Köln) в рамках ретроспективного исследования провели изучение иммунной реакции на перекрестную вакцинацию. Результаты их исследования опубликованы 29 июля 2021 г. в The Lancet Infectious Diseases .

Исследована кровь около 500 добровольцев, которым была проведена вторая вакцинация мРНК-вакциной от BioNTech/Pfizer через 9 нед после первой вакцинации вакциной Vaxzevria от AstraZeneca против COVID-19. Установлено, что у испытуемых, которым была сделана вакцинация мРНК-вакциной после векторной вакцины, образование антител было намного более выражено, чем у лиц, получивших вакцину от AstraZeneca дважды.

Перекрестная вакцинация как способ повышения эффективности вакцинации

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что перекрестная вакцинация является допустимым вариантом, например, для применения в случае непереносимости или когда существует задержка поставок вакцины. Кроме того, такой способ вакцинации может стать еще одним строительным блоком для повышения общей эффективности вакцинации против COVID-19. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и клиническую эффективность этой и других перекрестных прививок.

По материалам www.gelbe-liste.de/nachrichten

Опубликовано  05.08.2021

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