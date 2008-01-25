Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЛовушка для COVID-19: в составе леденца или спрея

Ловушка для COVID-19: в составе леденца или спрея

Опубликовано  03.09.2020

Спрей для носа или, возможно, леденцы, которые рассасывают под языком, могли бы предотвратить заболевание COVID-19: это предположение, сделанное французскими исследователями. По крайней мере теоретически: молекула была протестирована только in vitro, что ничего не говорит о ее эффективности или безопасности для организма. Фармацевтический состав еще не разработан, и никаких исследований на животных или тем более с участием людей не проводилось.

Рисунок. Схематическое изображение взаимодействия копий рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа с вирусом
Стрелкой показаны пептиды — копии рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа

Исследовательская группа под руководством Филиппа Карояна (Philippe Karoyan), профессора лаборатории биомолекул Университета Сорбонны (Sorbonne Université) разработала приманку, способную необратимым образом блокировать вирус SARS-CoV-2, предотвращая заражение клеток легких. Это новаторское открытие могло бы стать альтернативным вакцинации решением. Представленные к публикации работы доступны в формате препринта.

Проект, поддержанный исследовательским отделом факультета наук и инженерии Университета Сорбонны, реализует компания «SATT-Lutech» на основе патента, принадлежащего стартапу «χ-Pharm». Так, исследователями созданы ловушки — копии пептидов человеческого рецептора к ангиотензинпревращающему ферменту 2-го типа. Последние содержатся на поверхности некоторых наших клеток и являются «дверью», через которую проникает коронавирус. Ловушки сконструированы расчетным путем с использованием двух алгоритмов оптимизации структуры и антигенности. После синтеза проверена их способность имитировать структуру ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа при взаимодействии со спайк-протеином и блокировать развитие вирусной инфекции на клетках легких человека (рисунок). Сила взаимодействия между этими пептидными копиями и вирусным спайк-белком такова, что вирусы необратимо блокируются ловушками.

Как указывают французские исследователи в начале своей предварительной публикации, «для науки нет границ. Единственный предел — это наше воображение», поэтому ловушки можно упаковать в спрей для носа или, к примеру, леденцы для рассасывания. Еще одно ограничение — деньги: патент был подан, и авторы ищут 1 млн евро, чтобы воплотить свою идею в жизнь.

По материалам www.cnrs.fr

Опубликовано  03.09.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости