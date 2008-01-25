Ловушка для COVID-19: в составе леденца или спрея

Спрей для носа или, возможно, леденцы, которые рассасывают под языком, могли бы предотвратить заболевание COVID-19: это предположение, сделанное французскими исследователями. По крайней мере теоретически: молекула была протестирована только in vitro, что ничего не говорит о ее эффективности или безопасности для организма. Фармацевтический состав еще не разработан, и никаких исследований на животных или тем более с участием людей не проводилось.

Рисунок. Схематическое изображение взаимодействия копий рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа с вирусом Стрелкой показаны пептиды — копии рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа

Исследовательская группа под руководством Филиппа Карояна (Philippe Karoyan), профессора лаборатории биомолекул Университета Сорбонны (Sorbonne Université) разработала приманку, способную необратимым образом блокировать вирус SARS-CoV-2, предотвращая заражение клеток легких. Это новаторское открытие могло бы стать альтернативным вакцинации решением. Представленные к публикации работы доступны в формате препринта.

Проект, поддержанный исследовательским отделом факультета наук и инженерии Университета Сорбонны, реализует компания «SATT-Lutech» на основе патента, принадлежащего стартапу «χ-Pharm». Так, исследователями созданы ловушки — копии пептидов человеческого рецептора к ангиотензинпревращающему ферменту 2-го типа. Последние содержатся на поверхности некоторых наших клеток и являются «дверью», через которую проникает коронавирус. Ловушки сконструированы расчетным путем с использованием двух алгоритмов оптимизации структуры и антигенности. После синтеза проверена их способность имитировать структуру ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа при взаимодействии со спайк-протеином и блокировать развитие вирусной инфекции на клетках легких человека (рисунок). Сила взаимодействия между этими пептидными копиями и вирусным спайк-белком такова, что вирусы необратимо блокируются ловушками.

Как указывают французские исследователи в начале своей предварительной публикации, «для науки нет границ. Единственный предел — это наше воображение», поэтому ловушки можно упаковать в спрей для носа или, к примеру, леденцы для рассасывания. Еще одно ограничение — деньги: патент был подан, и авторы ищут 1 млн евро, чтобы воплотить свою идею в жизнь.

По материалам www.cnrs.fr