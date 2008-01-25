Лоратадин: вопросы и ответы

Лоратадин — антигистаминный препарат длительного действия. По своей химической структуре он является трициклическим селективным блокатором периферических Н 1 -гистаминовых рецепторов II поколения. В результате действия лоратадина снижается проницаемость капилляров, устраняется спазм гладких мышц, тормозится развитие отека тканей.

При применении в рекомендуемой дозе проникает через гематоэнцефалический барьер, не оказывает клинически значимого седативного и антихолинергического действия. В течение длительного лечения не выявлено клинически значимых изменений в показателях жизненно важных функций, лабораторных исследованиях, данных физикального обследования больного или на электрокардиограмме (ЭКГ). Лоратадин не оказывает значимого влияния на активность Н 2 -гистаминовых рецепторов. Не блокирует захват норэпинефрина и фактически не влияет на сердечно-сосудистую систему или активность водителя ритма.

В каких случаях принимают лоратадин?

Лоратадин принимают как лекарственное средство для симптоматического лечения при таких заболеваниях, как:

аллергический ринит — сезонный (поллиноз) или круглогодичный. Применяется для купирования таких симптомов, как чихание, зуд слизистой оболочки носа, ринорея, ощущение жжения и зуда в глазах, слезотечение;

хроническая идиопатическая крапивница;

заболевания кожи аллергического генеза

Как принимать лоратадин?

Взрослые и дети с массой тела более 30 кг принимают препарат в форме таблеток — 1 таблетку (10 мг лоратадина) 1 раз в сутки. При нарушениях функции печени возможно применение препарата по 1 таблетке через день.

Если масса тела ребенка составляет менее 30 кг, то у него применяют лоратадин в форме сиропа с концентрацией действующего вещества 1 мг/мл:

детям в возрасте 2–12 лет с массой тела менее 30 кг — по 5 мл (5 мг) 1 раз в сутки;

детям в возрасте 1–2 года — по 2,5 мл (2,5 мг) 1 раз в сутки.

Противопоказано применять лоратадин у детей в возрасте младше 1 года.

Когда лучше принимать лоратадин: утром или вечером?

У лоратадина нет седативного эффекта, и он не вызывает сонливости. Так что можно принимать лоратадин независимо от времени суток.

Как быстро действует лоратадин?

После приема внутрь лоратадин хорошо всасывается и преобразуется под действием печеночных ферментов в дезлоратадин. Максимальная концентрация препарата в крови достигается уже через 1–1,5 ч после приема. При этом заметный противоаллергический эффект от лоратадина наблюдается уже через 30 мин после приема. Применение препарата во время еды может несколько задерживать всасывание лоратадина, однако это не влияет на клинический эффект.

Как долго можно принимать лоратадин?

Обычно лоратадин принимают после контакта с аллергеном или в течение периода обострения аллергии (например сезонной) — в среднем 10–15 дней. Допустимо принимать лоратадин длительно (до 28 дней) или однократно после разового контакта с аллергеном.

Можно ли постоянно принимать антигистаминные препараты?

Антигистаминные препараты можно принимать ежедневно в течение длительного времени. Однако это препарат симптоматического действия, так что при постоянных проявлениях аллергических реакций необходимо обратиться к врачу для полноценного обследования и исключить контакт с аллергеном.

Какие особенности применения лоратадина?

Существуют данные, что при проведении кожных проб на гистамин после приема разовой дозы 10 мг, антигистаминный эффект возникает через 1–3 ч, достигает пика через 8–12 ч и длится >24 ч. Не отмечалось развития устойчивости к действию препарата после 28 дней применения лоратадина.

Кому противопоказан лоратадин?

Лоратадин не назначают в случае индивидуальной непереносимости. Другие заболевания/состояния обычно не являются противопоказанием к применению лоратадина.

Можно ли принимать лоратадин беременным?

На данный момент нет данных исследований, которые описывали бы режим применения лоратадина в период беременности и кормления грудью. Однако в исследованиях на животных не выявлено какого-либо отрицательного влияния на беременную самку или ее потомство.

Чем можно заменить таблетки лоратадина?

Спектр антигистаминных препаратов достаточно велик:

аминоалкиловые эфиры: дифенгидрамин, клемастин;

замещенные алкиламины: диментинден;

замещенные этилендиамины: хлоропирамин;

производные фенотиазина: прометазин;

производные пиперазина: цетиризин, левоцетиризин;

прочие антигистаминные препараты. В эту группу помимо лоратадина входят ципрогептадин, мебгидролин, кетотифен, акривастин, эбастин, фексофенадин, дезлоратадин, рупатадин, биластин, хифенадин, секвифенадин.

Сколько часов действует лоратадин?

Эффект от принятой таблетки лоратадина сохраняется более 24 ч. Так что достаточно принимать препарат 1 раз в сутки в течение всего периода контакта с аллергеном.

Какие побочные эффекты могут возникать на фоне применения лоратадина?

При приеме лоратадина может возникать головная боль, сонливость и учащенное сердцебиение. Однако эти эффекты проявляются редко и обычно — при превышении рекомендуемой дозы.

Можно совмещать антигистаминные препараты из разных групп?

Не рекомендуется совмещать антигистаминные препараты различных групп, так как суммарный эффект неизвестен, но могут усиливаться побочные эффекты или симптомы передозировки. Если терапевтический эффект от лоратадина недостаточный, то следует обратиться к врачу и он подберет другой препарат.

Почему не помогают антигистаминные препараты?

Эффект антигистаминных препаратов может быть недостаточным, если не прекратился контакт с аллергеном (например с бытовой химией). От антигистаминных препаратов не будет эффекта, если заболевание не связано с аллергией, а только похоже по симптомам (например острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), инфекционный дерматит, кожный зуд нейропсихологического генеза и пр.). А также при обследовании может выясниться, что есть индивидуальные отклонения в обмене гистамина — медиатора, отвечающего за аллергические реакции.