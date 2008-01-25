Летнее / зимнее время: как перевод часов влияет на наше здоровье?

Лина Бегдач (Lina Begdache), доцент исследований здоровья и хорошего самочувствия в Бингемтонском университете, Государственный университет Нью-Йорка (Binghamton University, State University of New York), рассказала, что перевод часов и смещение привычного распорядка дня оказывает влияние на функции головного мозга и соматическое здоровье. Она объяснила, что даже изменение привычного распорядка дня на час влияет на циркадные ритмы (циклы сна и бодрствования), приводит к метаболическим нарушениям и развитию нарушений сна и эмоциональной сферы.

Л. Бегдач отметила, что внезапно развивающееся при переводе часов несоответствие между циркадными ритмами и уровнем дневного освещения может приводить к развитию нарушений качества сна. Циркадный ритм имеет решающее значение в регуляции некоторых функций головного мозга и тела. Выделяют ряд генов, называемых часовыми генами, экспрессия которых напрямую связана с циркадными ритмами.

Л. Бегдач рассказала, что у женщин, как правило, более короткий циркадный ритм синтеза мелатонина. Это химическое вещество регулирует цикл «сон — бодрствование» и дисбаланс синтеза мелатонина может приводить к нарушениям сна и эмоциональной сферы. В исследованиях показано, что риск развития психических расстройств весной и осенью более высокий у женщин, чем у мужчин.

Для снижения риска развития негативных последствий для здоровья перехода на летнее/зимнее время Л. Бегдач рекомендует:

уделять больше внимания качеству сна в период перехода на летнее/зимнее время;

избегать стимуляторов, таких как кофеин, и физических упражнений перед сном;

избегать воздействия так называемого синего света экранов гаджетов минимум за 2–3 часа до сна;

не принимать пищу перед сном;

избегать употребления алкоголя, поскольку он обусловливает развитие нарушений цикла «сон — бодрствование».

Л. Бегдач подчеркнула, что сбалансированная диета, содержащая достаточное количество сложных углеводов и белков, физическая активность в течении дня способствуют синтезу мелатонина и поддержанию циркадных ритмов. Также она рекомендует отдыхать, не заниматься активной деятельностью перед сном и придерживаться времени регулярного отхода ко сну. По ее мнению, выполнение этих простых рекомендаций способствует снижению стресса от изменения привычного распорядка дня и профилактике развития сезонных нарушений эмоциональной сферы.

По материалам www.medicalxpress.com