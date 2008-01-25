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Новости медицины и фармацииКитай начинает исследования вакцины в виде назального спрея

Китай начинает исследования вакцины в виде назального спрея

Опубликовано  11.09.2020

Вакцина в форме спрея стала 10-м кандидатом китайских разработчиков в фазе исследований с участием людей. В случае успеха она может стать одной из вакцин так называемого 2-го поколения — вызывающей большую готовность прививаться, что потенциально может увеличить прослойку населения, у которого сформирован иммунитет к заболеванию. Опасения по поводу вакцин 1-го поколения, в инъекционной форме, вызваны невысоким уровнем принятия будущими пациентами, наряду с эффективностью, которая определенно не достигнет 100% значений.

Китай 9 сентября одобрил I фазу клинического исследования вакцины в форме назального спрея, которая разработана совместно исследователями из Университета Сямыня (Xiamen University) и Гонконгского университета (Hong Kong University), а также производителем вакцин «Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.».

Спрей для интраназального введения ранее был разработан в качестве лекарственной формы вакцины от гриппа и рекомендован для использования детьми и взрослыми. Доклинические исследования аттенуированной вакцины показали, что ее применение может значительно уменьшить повреждение легких у мышей и хомяков при заражении коронавирусом нового типа, сообщает издание «Science and Technology Daily».

Назальный спрей присоединяется к примерно 35 другим кандидатам, которые в настоящее время проходят исследования с участием людей, поскольку глобальная гонка за то, чтобы первыми создать эффективную вакцину против смертельного патогена, набирает обороты.

По материалам bloomberg.com

Опубликовано  11.09.2020

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