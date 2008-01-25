Китай начинает исследования вакцины в виде назального спрея
Вакцина в форме спрея стала 10-м кандидатом китайских разработчиков в фазе исследований с участием людей. В случае успеха она может стать одной из вакцин так называемого 2-го поколения — вызывающей большую готовность прививаться, что потенциально может увеличить прослойку населения, у которого сформирован иммунитет к заболеванию. Опасения по поводу вакцин 1-го поколения, в инъекционной форме, вызваны невысоким уровнем принятия будущими пациентами, наряду с эффективностью, которая определенно не достигнет 100% значений.
Китай 9 сентября одобрил I фазу клинического исследования вакцины в форме назального спрея, которая разработана совместно исследователями из Университета Сямыня (Xiamen University) и Гонконгского университета (Hong Kong University), а также производителем вакцин «Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.».
Спрей для интраназального введения ранее был разработан в качестве лекарственной формы вакцины от гриппа и рекомендован для использования детьми и взрослыми. Доклинические исследования аттенуированной вакцины показали, что ее применение может значительно уменьшить повреждение легких у мышей и хомяков при заражении коронавирусом нового типа, сообщает издание «Science and Technology Daily».
Назальный спрей присоединяется к примерно 35 другим кандидатам, которые в настоящее время проходят исследования с участием людей, поскольку глобальная гонка за то, чтобы первыми создать эффективную вакцину против смертельного патогена, набирает обороты.
По материалам bloomberg.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024