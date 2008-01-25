Кто подвержен риску развития сезонного аффективного расстройства?
Сезонное аффективное расстройство — это форма депрессии, развивающаяся в осенне-зимний период и связанная со снижением уровня солнечной освещенности. По данным Национального института психического здоровья (National Institute of Mental Health), сезонное аффективное расстройство диагностируют ежегодно у миллионов взрослых жителей США. В то же время, по мнению экспертов, значительное количество пациентов с сезонным аффективным расстройством не знают о своем заболевании.
Симптомы сезонного аффективного расстройства включают:
- ощущение вялости, грусти или подавленности на протяжении большей части дня почти каждый день;
- потерю интереса к ежедневной деятельности, в том числе той, которая ранее приносила удовольствие;
- нарушения сна;
- изменения аппетита: либо тяга к продуктам с высоким содержанием углеводов и переедание, либо снижение аппетита;
- нарушения концентрации внимания;
- возбуждение;
- ощущение безнадежности, собственной бесполезности или вины.
Другие типы депрессии также могут проявляться сходными симптомами, в то же время основное отличие сезонного аффективного расстройства — обострение симптомов в осенне-зимний период.
Лечение пациентов с сезонным аффективным расстройством, кроме применения лекарственных средств и психотерапии, обычно включает светотерапию.
Патофизиологические механизмы развития сезонного аффективного расстройства на сегодня не до конца изучены. Предположительно, играют роль:
- циркадные ритмы;
- снижение уровня солнечной освещенности осенью и зимой;
- снижение уровня серотонина, при этом уменьшение количества солнечного света обусловливает снижение синтеза серотонина;
- уровень мелатонина — баланс мелатонина может нарушаться при смене сезонов, что потенциально приводит к нарушениям сна и настроения.
Сезонное аффективное расстройство чаще диагностируют у женщин, чем у мужчин, также его чаще выявляют у лиц молодого возраста.
Факторами риска развития сезонного аффективного расстройства являются:
- семейный анамнез: риск развития сезонного аффективного расстройства выше у лиц, у кровных родственников которых диагностировано данное заболевание либо другие формы депрессии;
- большое депрессивное расстройство или биполярное расстройство — риск обострения данных заболеваний также выше осенью и зимой;
- географическое положение места проживания далеко от экватора, что связано с низкой солнечной освещенностью данных регионов в зимние месяцы;
- низкий уровень витамина D: он синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. В исследованиях показано, что витамин D способствует повышению активности серотонина. Снижение солнечной освещенности и недостаточное поступление витамина D из продуктов питания приводят к развитию дефицита данного витамина.
По материалам www.medicalxpress.com
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