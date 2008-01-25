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Новости медицины и фармацииКратковременная эффективность и температурная стабильность вакцины Pfizer / BioNTech

Кратковременная эффективность и температурная стабильность вакцины Pfizer / BioNTech

Опубликовано  22.02.2021

Эффективность первой дозы вакцины COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech BNT162b2 в течение первого месяца после вакцинации составляет 85%, как показало исследование медицинских работников в израильской больнице, что может cтать аргументом в дискуссии по поводу рекомендуемой схемы иммунизации в условиях дефицита вакцины.

Недавний анализ данных введения вакцины BNT162b2 сотрудникам Медицинского центра Шеба (Sheba Medical Center), Израиль, показал, что эффективность вакцины составляет 89–91% в течение 15–28 дней после введения первой дозы, отмечено в статье*, опубликованной журналом «Тhe Lancet».

В целом за период с 19 декабря 2020 по 24 января 2021 г. среди медработников зарегистрировано 170 случаев заражения SARS-CoV-2, из которых 99 (58%) — симптоматических (таблица). Из 170 заразившихся медицинских работников 89 (52%) не были вакцинированы, у 78 (46%) положительный результат зафиксировали после первой дозы, у 3 (2%) — после второй (таблица). Среди 125 инфекций, которые можно было отследить, 87 (70%) были внебольничными в отсутствие нозокомиальных кластеров.

Таблица. Снижение показателей заболеваемости SARS-CoV-2 и COVID-19 у медицинских работников в Медицинском центре Шиба, Израиль, с декабря 2020 по январь 2021 г.

Характеристики медиков с позитивным результатом на SARS-CoV-2 Непривитые Вакцинированные
1–14 дней после первой дозы 15–28 дней после первой дозы
Количество 89 55 26
На 10 000 человеко-дней 7,4 5,5 3,0
Снижение частоты по сравнению с невакцинированными (95% ДИ) .. 26% (от –4 до 47) 60% (38–74)
Скорректированное* снижение показателя по сравнению с непривитыми (95% ДИ) .. 30% (2–50) 75% (72–84)
Только среди медиков с симптомами
Количество 60 28 11
На 10 000 человеко-дней 5,0 2,8 1,2
Снижение частоты по сравнению с невакцинированными (95% ДИ) .. 44% (12–64) 75% (52–87)
Скорректированное* снижение показателя по сравнению с непривитыми (95% ДИ) .. 47% (17–66) 85% (71–92)

*Соотношение количества новых случаев среди вакцинированных по сравнению с невакцинированными скорректировано с учетом уровня воздействия с использованием регрессии Пуассона.

Раннее снижение заболеваемости COVID-19 может быть расценено в поддержку отсрочки введения второй дозы ради обеспечения более высокого охвата населения однократной вакцинацией, заключили авторы. Для обоснования политики отсрочки введения второй дозы необходимо более длительное наблюдение для оценки долгосрочной эффективности.

В тот же день сообщили, что компании Pfizer Inc и BioNTech SE обратились к американскому регулятору с просьбой ослабить требования к температурным условиям хранения их вакцины против COVID-19, что потенциально позволяет хранить ее в морозильных камерах.

Компании представили новые данные в обоснование возможности хранения при температуре от –25 до –15 °С в общей сложности в течение 2 нед. Согласно действующим указаниям по температурному режиму вакцину следует хранить при температуре –70 °C ± 10 °C и в течение до 5 дней — при 2–8 °С.

По материалам thelancet.com; reuters.com; cvdvaccine-us.com

Amit S., Regev-Yochay G., Afek A. et al. (2021) Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet. Published: February 18. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00448-7

Опубликовано  22.02.2021

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