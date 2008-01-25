Кратковременная эффективность и температурная стабильность вакцины Pfizer / BioNTech
Эффективность первой дозы вакцины COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech BNT162b2 в течение первого месяца после вакцинации составляет 85%, как показало исследование медицинских работников в израильской больнице, что может cтать аргументом в дискуссии по поводу рекомендуемой схемы иммунизации в условиях дефицита вакцины.
Недавний анализ данных введения вакцины BNT162b2 сотрудникам Медицинского центра Шеба (Sheba Medical Center), Израиль, показал, что эффективность вакцины составляет 89–91% в течение 15–28 дней после введения первой дозы, отмечено в статье*, опубликованной журналом «Тhe Lancet».
В целом за период с 19 декабря 2020 по 24 января 2021 г. среди медработников зарегистрировано 170 случаев заражения SARS-CoV-2, из которых 99 (58%) — симптоматических (таблица). Из 170 заразившихся медицинских работников 89 (52%) не были вакцинированы, у 78 (46%) положительный результат зафиксировали после первой дозы, у 3 (2%) — после второй (таблица). Среди 125 инфекций, которые можно было отследить, 87 (70%) были внебольничными в отсутствие нозокомиальных кластеров.
Таблица. Снижение показателей заболеваемости SARS-CoV-2 и COVID-19 у медицинских работников в Медицинском центре Шиба, Израиль, с декабря 2020 по январь 2021 г.
|Характеристики медиков с позитивным результатом на SARS-CoV-2
|Непривитые
|Вакцинированные
|1–14 дней после первой дозы
|15–28 дней после первой дозы
|Количество
|89
|55
|26
|На 10 000 человеко-дней
|7,4
|5,5
|3,0
|Снижение частоты по сравнению с невакцинированными (95% ДИ)
|..
|26% (от –4 до 47)
|60% (38–74)
|Скорректированное* снижение показателя по сравнению с непривитыми (95% ДИ)
|..
|30% (2–50)
|75% (72–84)
|Только среди медиков с симптомами
|Количество
|60
|28
|11
|На 10 000 человеко-дней
|5,0
|2,8
|1,2
|Снижение частоты по сравнению с невакцинированными (95% ДИ)
|..
|44% (12–64)
|75% (52–87)
|Скорректированное* снижение показателя по сравнению с непривитыми (95% ДИ)
|..
|47% (17–66)
|85% (71–92)
*Соотношение количества новых случаев среди вакцинированных по сравнению с невакцинированными скорректировано с учетом уровня воздействия с использованием регрессии Пуассона.
Раннее снижение заболеваемости COVID-19 может быть расценено в поддержку отсрочки введения второй дозы ради обеспечения более высокого охвата населения однократной вакцинацией, заключили авторы. Для обоснования политики отсрочки введения второй дозы необходимо более длительное наблюдение для оценки долгосрочной эффективности.
В тот же день сообщили, что компании Pfizer Inc и BioNTech SE обратились к американскому регулятору с просьбой ослабить требования к температурным условиям хранения их вакцины против COVID-19, что потенциально позволяет хранить ее в морозильных камерах.
Компании представили новые данные в обоснование возможности хранения при температуре от –25 до –15 °С в общей сложности в течение 2 нед. Согласно действующим указаниям по температурному режиму вакцину следует хранить при температуре –70 °C ± 10 °C и в течение до 5 дней — при 2–8 °С.
По материалам thelancet.com; reuters.com; cvdvaccine-us.com
Amit S., Regev-Yochay G., Afek A. et al. (2021) Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet. Published: February 18. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00448-7
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