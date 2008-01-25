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Новости медицины и фармацииКонтрацепция по требованию: новые перспективы

Контрацепция по требованию: новые перспективы

Опубликовано  10.05.2022

В недавнем исследовании, проведенном исследовательской группой из Калифорнии, было продемонстрировано, что применение комбинации двух лекарственных средств в качестве контрацептива по требованию более эффективно предупреждает наступление беременности, чем эти же лекарственные средства по отдельности.

По оценкам экспертов, в период 2015–2019 гг. регистрировали 121 млн незапланированных беременностей в год.

При этом, по оценкам экспертов, около 200 млн женщин во всем мире применяют различные контрацептивы для предупреждения беременности. По мнению экспертов, значительная часть женщин предпочла бы непостоянный метод перикоитальной контрацепции, предназначенный для использования во время/после полового акта.

Сегодня препараты для экстренной контрацепции включают улипристала ацетат, левоноргестрел. Кроме того, показано, что ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) снижают фертильность у женщин.

В недавнем клиническом исследовании, проведенном в Стэнфордском университете (Stanford University) в Калифорнии, было продемонстрировано, что комбинация улипристала ацетата и ингибитора ЦОГ-2 мелоксикама является эффективной и безопасной при применении в качестве контрацептива по требованию.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ Sexual & Reproductive Health».

Ведущим автором исследования является доктор Эрика Кэхилл (Dr. Erica Cahill), клинический доцент кафедры акушерства и гинекологии в Стэнфордском университете.

В исследовании оценивали, тормозят ли эти лекарственные средства высвобождение яйцеклетки из доминантного фолликула. Именно в период овуляции риск зачатия наиболее высокий. Исследование имело формат открытого: и участники, и исследователи знали о том, какой препарат применяется.

В исследование включили 9 здоровых участниц в возрасте 18–35 лет с регулярными менструальными циклами.

Доктор Э. Кэхилл и ее команда наблюдали за каждой участницей в течение базового цикла, чтобы определить типичные модели овуляции.

Затем участницы получили однократную дозу улипристала ацетата и мелоксикама во время «фертильного окна» (дней цикла накануне овуляции) последующего менструального цикла.

Для оценки того, произошла ли овуляция, применяли ультразвуковое исследование и определение уровня  лютеинизирующего гормона. В результате у 8 участниц наблюдалась овуляторная дисфункция, а у 6 участниц — нарушение овуляции.

Исследователи отметили, что добавление мелоксикама может повысить эффективность улипристала ацетата. Это, вероятно, связано с тем, что ингибиторы ЦОГ-2 также оказывают тормозящий эффект на овуляцию.

Исследователи отметили, что комбинация улипристала ацетата и мелоксикама предупреждала овуляцию более эффективно, чем зарегистрированные на сегодня монопрепараты.

Келли Клиланд (Kelly Cleland), исполнительный директор Американского общества экстренной контрацепции (American Society for Emergency Contraception), не участвовала в исследовании, однако высказала надежду, что результаты исследования получат подтверждение при проведении более масштабных наблюдений. Она подчеркнула, что имеющиеся сегодня препараты для экстренной контрацепции недостаточно эффективны при применении в дни, предшествующие овуляции. Комбинация же мелоксикама и улипристала ацетата эффективно предупреждает овуляцию при применении в любой день менструального цикла.

Доктор Г. Томас Руис (G. Thomas Ruiz), акушер-гинеколог из медицинской группы MemorialCare в Фаунтин-Вэлли (MemorialCare Medical Group in Fountain Valley), Калифорния, также не участвовал в этом исследовании, но он подчеркнул, что необходимо гораздо более масштабное исследование, чтобы подтвердить эффективность и безопасность исследуемой комбинации. При этом он обратил внимание, что лекарственные средства контрацепции по требованию не должны применяться регулярно каждый месяц в качестве основного метода.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  10.05.2022

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