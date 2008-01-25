Кому показана безглютеновая диета?

Цельнозерновые продукты являются важной частью здорового питания. Они являются важным источником сложных углеводов, а также некоторых ключевых витаминов и минералов. А поскольку цельнозерновые продукты содержат большое количество клетчатки, они способствуют ощущению сытости, что может благоприятствовать поддержанию здоровой массы тела. Употребление бóльшего количества цельнозерновых продуктов также может обусловить снижение артериального давления.

Однако существует заболевание, при котором следует избегать употребления в пищу продуктов, содержащих глютен, включая пшеницу, ячмень и рожь.

Целиакия, также называемая «целиакией спру» или «глютенчувствительной энтеропатией», представляет собой иммунную реакцию на употребление глютена. Причина развития целиакии на сегодня неизвестна, при этом распространенность заболевания растет.

При целиакии употребление глютена вызывает иммунный ответ в тонкой кишке. Со временем эта реакция приводит к повреждению слизистой оболочки тонкой кишки и таким образом препятствует усвоению некоторых питательных веществ. Поражение кишечника часто проявляется такими симптомами, как:

диарея;

немотивированная усталость;

непреднамеренная потеря массы тела;

вздутие живота;

анемия.

Целиакия может привести к развитию серьезных осложнений.

Безглютеновая диета необходима для устранения признаков и симптомов целиакии, а также других заболеваний, связанных с употреблением глютена, включая нецелиакийную чувствительность к глютену, глютеновую атаксию и аллергию на пшеницу.

При соблюдении безглютеновой диеты требуется пристальное внимание к выбору продуктов, ингредиентам, содержащимся в продуктах, их питательной ценности, а также к лекарственным средствам.

Исключение пшеницы, ячменя и ржи из рациона может показаться сложной задачей. Следовые количества глютена в рационе питания могут нанести вред, даже если они не вызывают явных признаков или симптомов. Глютен может быть скрыт в пищевых и непищевых продуктах, включая лекарственные средства, витаминные и минеральные диетические добавки, зубную пасту и жидкость для полоскания рта.

Для планирования безглютеновой диеты рекомендуется консультация диетолога.

Гречка, кукуруза, лен, пшено, киноа и рис являются безглютеновыми цельнозерновыми продуктами. Хотя овес по своей природе не содержит глютена, в процессе производства он может быть загрязнен пшеницей, ячменем или рожью. Овес и овсяные продукты с маркировкой «без глютена» не подверглись перекрестному загрязнению. В то же время, некоторые лица с целиакией не переносят даже овес с маркировкой «без глютена».

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org