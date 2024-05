15 грудня 2020 р., Київ. «Becton Dickinson» (BD) — виробник медичних виробів — повідомив про виведення на ринок України портативної системи для швидкого тестування на антиген SARS-CoV-2 з терміном виконання тесту близько 15 хв. Тест ґрунтується на хроматографічному імуноаналізі прямого і якісного визначення антигенів SARS-CoV-2 в мазках з носа і поставляється в комплекті з портативним пристроєм-аналізатором BD Veritor Plus (Верітор Плюс). Портативна система для швидкого тестування призначена для використання медичними працівниками в будь-яких медичних закладах або пунктах для тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Новий експрес-тест дає можливість тестування на коронавірус приблизно за 15 хв, що дозволяє фахівцям швидко приймати рішення про лікування в момент перебування пацієнта на прийомі у лікаря.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує використовувати технології швидкої антигенної діагностики для зниження навантаження на систему охорони здоров’я. У настанові ВООЗ від вересня 2020 р. йдеться про те, що швидкі і прос­ті у використанні тести, які б могли виявляти захворювання у більшості пацієнтів з ранньою гострою інфекцією SARS-CoV-2, надаючи змогу негайно здійснити ізоляцію і вжити відповідних заходів щодо припинення передачі інфекції, дозволили би скоротити кількість людей з підозрою на інфекцію, які потребують вторинного тестування1.

«BD Veritor Plus (Верітор Плюс) — це система, яка за розмірами є трохи більшою за мобільний телефон, пропонує простий робочий процес, що робить її зручним рішенням не тільки для співробітників лабораторій. Система може також використовуватися медичними фахівцями, що працюють у поліклініках, будинках для осіб похилого віку, відділеннях швидкої допомоги, медичних пунктах в аеропортах, медичних кабінетах у школах, медичних кабінетах на великих підприємствах, а також фельдшерських пунктах у сільській місцевості», — повідомив Сергій Рубін, голова Представництва «Becton Dickinson B.V.», і додав: «Ця система вже використовується в багатьох країнах для тестування таких інфекцій, як стрептокок групи А, грип А + В і респіраторно-синцитіальний вірус. Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC) рекомендує, щоб під час сезону грипу усі пацієнти з симптомами гострого респіраторного захворювання були протестовані як на SARS-CoV-2, так і на грип2. Таке тестування може бути виконано за допомогою одного й того ж аналізатора BD Veritor Plus (Верітор Плюс)».

З липня 2020 р. антигенний тест на SARS-CoV-2 до системи BD Veritor (Верітор) отримав екстрений дозвіл (Emergency Use Authorization) від Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) на його використання авторизованими лабораторіями. Крім того, тест відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, який діє в Украї­ні, та пройшов успішну верифікацію в Центрі громадського здоров’я МОЗ України в грудні 2020 р. і може використовуватися на території України.

Компанія «Becton Dickinson» є одним з провідних світових виробників медичних виробів, лабораторного обладнання, а також витратних матеріалів для аптечних мереж і лікувально-профілактичних закладів у багатьох країнах світу.

«Becton Dickinson» є однією з найбільших у світі компаній у сфері медичних технологій, діяльність якої спрямована на вдосконалення системи охорони здоров’я у сфері медичних досліджень, діагностики та надання медичної допомоги. «Becton Dickinson» і її 65 тис. співробітників розробляють інноваційні технології, пропонуючи більш досконалі послуги та рішення в клінічній терапії для пацієнтів та оптимізацію клінічних процесів у закладах охорони здоров’я. Компанія «Becton Dickinson» має представництва в багатьох країнах світу і бере участь у вирішенні проблем охорони здоров’я міжнародного масштабу, допомагає поліпшити результати лікування, знизити витрати, підвищити ефективність, безпеку і зробити послуги охорони здоров’я більш доступними. У 2017 р. до складу «Becton Dickinson» увійшла компанія «C. R. Bard», розширивши асортимент продукції. Щоб дізнатися більше про компанію, відвідайте сайт bd.com.

З питань безпеки та ефективності продукції прохання звертатися до уповноваженого представника виробника в Україні за адресою: ТОВ «Кратія Медтехніка», 04107, Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, 17–21. Телефон для звернень щодо ймовірних інцидентів (з території України): 0-800-215-232, e-mail: [email protected].

З інших питань, пов’язаних з продукцією, звертайтеся у Представництво компанії «Бектон Дікінсон Б.В. (Нідерланди)»: [email protected].

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА», за матеріалами, наданими «Becton Dickinson»

