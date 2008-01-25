Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииКомпанія «Becton Dickinson» випустила на ринок України новий експрес-тест на антиген SARS-CoV-2

Компанія «Becton Dickinson» випустила на ринок України новий експрес-тест на антиген SARS-CoV-2

Опубликовано  19.01.2021
15 грудня 2020 р., Київ. «Becton Dickinson» (BD) — виробник медичних виробів — повідомив про виведення на ринок України портативної системи для швидкого тестування на антиген SARS-CoV-2 з терміном виконання тесту близько 15 хв. Тест ґрунтується на хроматографічному імуноаналізі прямого і якісного визначення антигенів SARS-CoV-2 в мазках з носа і поставляється в комплекті з портативним пристроєм-аналізатором BD Veritor Plus (Верітор Плюс). Портативна система для швидкого тестування призначена для використання медичними працівниками в будь-яких медичних закладах або пунктах для тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Новий експрес-тест дає можливість тестування на коронавірус приблизно за 15 хв, що дозволяє фахівцям швидко приймати рішення про лікування в момент перебування пацієнта на прийомі у лікаря.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує використовувати технології швидкої антигенної діагностики для зниження навантаження на систему охорони здоров’я. У настанові ВООЗ від вересня 2020 р. йдеться про те, що швидкі і прос­ті у використанні тести, які б могли виявляти захворювання у більшості пацієнтів з ранньою гострою інфекцією SARS-CoV-2, надаючи змогу негайно здійснити ізоляцію і вжити відповідних заходів щодо припинення передачі інфекції, дозволили би скоротити кількість людей з підозрою на інфекцію, які потребують вторинного тестування1.

«BD Veritor Plus (Верітор Плюс) — це система, яка за розмірами є трохи більшою за мобільний телефон, пропонує простий робочий процес, що робить її зручним рішенням не тільки для співробітників лабораторій. Система може також використовуватися медичними фахівцями, що працюють у поліклініках, будинках для осіб похилого віку, відділеннях швидкої допомоги, медичних пунктах в аеропортах, медичних кабінетах у школах, медичних кабінетах на великих підприємствах, а також фельдшерських пунктах у сільській місцевості», — повідомив Сергій Рубін, голова Представництва «Becton Dickinson B.V.», і додав: «Ця система вже використовується в багатьох країнах для тестування таких інфекцій, як стрептокок групи А, грип А + В і респіраторно-синцитіальний вірус. Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC) рекомендує, щоб під час сезону грипу усі пацієнти з симптомами гострого респіраторного захворювання були протестовані як на SARS-CoV-2, так і на грип2. Таке тестування може бути виконано за допомогою одного й того ж аналізатора BD Veritor Plus (Верітор Плюс)».

З липня 2020 р. антигенний тест на SARS-CoV-2 до системи BD Veritor (Верітор) отримав екстрений дозвіл (Emergency Use Authorization) від Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) на його використання авторизованими лабораторіями. Крім того, тест відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, який діє в Украї­ні, та пройшов успішну верифікацію в Центрі громадського здоров’я МОЗ України в грудні 2020 р. і може використовуватися на території України.

Про компанію

Компанія «Becton Dickinson» є одним з провідних світових виробників медичних виробів, лабораторного обладнання, а також витратних матеріалів для аптечних мереж і лікувально-профілактичних закладів у багатьох країнах світу.

«Becton Dickinson» є однією з найбільших у світі компаній у сфері медичних технологій, діяльність якої спрямована на вдосконалення системи охорони здоров’я у сфері медичних досліджень, діагностики та надання медичної допомоги. «Becton Dickinson» і її 65 тис. співробітників розробляють інноваційні технології, пропонуючи більш досконалі послуги та рішення в клінічній терапії для пацієнтів та оптимізацію клінічних процесів у закладах охорони здоров’я. Компанія «Becton Dickinson» має представництва в багатьох країнах світу і бере участь у вирішенні проблем охорони здоров’я міжнародного масштабу, допомагає поліпшити результати лікування, знизити витрати, підвищити ефективність, безпеку і зробити послуги охорони здоров’я більш доступними. У 2017 р. до складу «Becton Dickinson» увійшла компанія «C. R. Bard», розширивши асортимент продукції. Щоб дізнатися більше про компанію, відвідайте сайт bd.com.

З питань безпеки та ефективності продукції прохання звертатися до уповноваженого представника виробника в Україні за адресою: ТОВ «Кратія Медтехніка», 04107, Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, 17–21. Телефон для звернень щодо ймовірних інцидентів (з території України): 0-800-215-232, e-mail: [email protected].

З інших питань, пов’язаних з продукцією, звертайтеся у Представництво компанії «Бектон Дікінсон Б.В. (Нідерланди)»: [email protected].

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»,

за матеріалами, наданими «Becton Dickinson»

 

1www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1

2The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/testing-strategies

Опубликовано  19.01.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости