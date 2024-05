Комбинация вакцин против COVID-19 хорошо переносится

Согласно предварительной оценке, полученной в ходе немецкого исследования, серия гетерологичной вакцинации препаратом COVID-19 Vaxzevria от «AstraZeneca» в качестве первой дозы и вакциной от «BioNTech»/«Pfizer» (Comirnaty) в качестве второй дозы столь же эффективна и переносима, как гомологичная серия — с одинаковым интервалом от 10 до 12 нед.

Гетерологичная серия вакцинаций была необходима в Германии для некоторых людей, получивших вакцину COVID-19 Vaxzevria от «AstraZeneca» в связи с измененной рекомендацией Постоянной комиссии по вакцинации (Ständige Impfkommission — STIKO) при Институте Роберта Коха (Robert-Koch-Institut — RKI). После выявления редких, но серьезных осложнений после вакцинации Vaxzevria, особенно среди молодых людей, комиссия рекомендовала вакцину с мРНК, такую ​​как «BioNTech»/«Pfizer», в качестве второй вакцинации для лиц в возрасте до 60 лет, исходя из соображений соотношения риска и пользы. Однако эксперты по-прежнему сталкивались с отсутствием достоверных данных о безопасности и эффективности.

Поэтому команда Берлинского Шарите (Charité) опубликовала результаты промежуточной оценки в виде препринта на сервере «MedRxiv»*. Ученые собрали и сравнили данные около 340 медицинских работников, которые были вакцинированы в период с конца 2020 г. по 21 мая 2021 г.: одна группа дважды получила Comirnaty от «BioNTech»/«Pfizer» с интервалом в 3 недели, другая — вакциной Vaxzevria в первую очередь и Comirnaty при второй вакцинации. В случае серии гетерологичной вакцинации (Mix & Match) соблюдали интервал от 10 до 12 нед, как рекомендовано STIKO.

Комбинация вакцин в целом хорошо переносилась, а реактогенность была примерно эквивалентна таковой в серии гомологичных вакцин, пишут авторы. Системные реакции на вакцинацию чаще всего возникали при первой дозе вакцины Vaxzevria (86%), реже — при серии гомологической вакцинации Comirnaty (65%) и бустерной дозе Comirnaty (48%). Уровень сывороточных антител и реактивность Т-клеток повышались гомологичным и гетерологичным бустингом. Иммунные ответы были сопоставимы между сериями гомологичной и гетерологичной вакцинации, хотя они были немного лучше при комбинации вакцин.

Франкфуртский вирусолог профессор д-р Сандра Цизек написала в Twitter, что речь идет о «важных данных». Она прокомментировала: «В двух словах: иммунный ответ (как и ожидалось) очень хороший и сопоставим с гомологичной вакцинацией мРНК-вакциной». Парламентский эксперт, профессор Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) написал в Twitter: «Эта комбинация хорошо переносится и имеет немного более сильный эффект, чем двойная вакцинация «BioNTech». Комбинация может быть рекомендована».

Неясно, в какой степени наблюдаемые различия также могут быть связаны с более длительным интервалом в вакцинации группы разными вакцинами. Результаты, по-видимому, противоречат недавно опубликованной промежуточной оценке исследования Com-Cov из Великобритании, согласно которой у вакцинированных двумя разными вакцинами людей с большей вероятностью будут отмечать легкие и умеренные побочные эффекты, чем после серии гомологичных вакцинаций. В английском исследовании вакцины вводили с интервалом в 4 нед. Больший интервал между двумя дозами в берлинском исследовании мог иметь какое-то отношение к менее выраженным реакциям на вакцинацию. Результаты исследования Com-Cov о более длительном интервале вакцинации, которые могли бы подтвердить это, еще не получены. Испанские исследователи, использовавшие в серии гетерологичных вакцинаций интервал 8 нед, также сообщали об отсутствии отличий в профиле побочных реакций между гомо- и гетерологичными схемами. Вероятно, интервал между дозами имеет в этом решающее значение.

По материалам www.medrxiv.org; www.pharmazeutische-zeitung.de

*Hillus D., Schwarz T., Tober-Lau P. et al. (2021) Safety, reactogenicity, and immunogenicity of homologous and heterologous prime-boost immunisation with ChAdOx1-nCoV19 and BNT162b2: a prospective cohort study. medRxiv 2021.05.19.21257334; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.19.21257334