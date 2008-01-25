Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииКомбинация вакцин против COVID-19 хорошо переносится

Комбинация вакцин против COVID-19 хорошо переносится

Опубликовано  07.06.2021

Согласно предварительной оценке, полученной в ходе немецкого исследования, серия гетерологичной вакцинации препаратом COVID-19 Vaxzevria от «AstraZeneca» в качестве первой дозы и вакциной от «BioNTech»/«Pfizer» (Comirnaty) в качестве второй дозы столь же эффективна и переносима, как гомологичная серия — с одинаковым интервалом от 10 до 12 нед.

Гетерологичная серия вакцинаций была необходима в Германии для некоторых людей, получивших вакцину COVID-19 Vaxzevria от «AstraZeneca» в связи с измененной рекомендацией Постоянной комиссии по вакцинации (Ständige Impfkommission — STIKO) при Институте Роберта Коха (Robert-Koch-Institut — RKI). После выявления редких, но серьезных осложнений после вакцинации Vaxzevria, особенно среди молодых людей, комиссия рекомендовала вакцину с мРНК, такую ​​как «BioNTech»/«Pfizer», в качестве второй вакцинации для лиц в возрасте до 60 лет, исходя из соображений соотношения риска и пользы. Однако эксперты по-прежнему сталкивались с отсутствием достоверных данных о безопасности и эффективности.

Поэтому команда Берлинского Шарите (Charité) опубликовала результаты промежуточной оценки в виде препринта на сервере «MedRxiv»*. Ученые собрали и сравнили данные около 340 медицинских работников, которые были вакцинированы в период с конца 2020 г. по 21 мая 2021 г.: одна группа дважды получила Comirnaty от «BioNTech»/«Pfizer» с интервалом в 3 недели, другая — вакциной Vaxzevria в первую очередь и Comirnaty при второй вакцинации. В случае серии гетерологичной вакцинации (Mix & Match) соблюдали интервал от 10 до 12 нед, как рекомендовано STIKO.

Комбинация вакцин в целом хорошо переносилась, а реактогенность была примерно эквивалентна таковой в серии гомологичных вакцин, пишут авторы. Системные реакции на вакцинацию чаще всего возникали при первой дозе вакцины Vaxzevria (86%), реже — при серии гомологической вакцинации Comirnaty (65%) и бустерной дозе Comirnaty (48%). Уровень сывороточных антител и реактивность Т-клеток повышались гомологичным и гетерологичным бустингом. Иммунные ответы были сопоставимы между сериями гомологичной и гетерологичной вакцинации, хотя они были немного лучше при комбинации вакцин.

Франкфуртский вирусолог профессор д-р Сандра Цизек написала в Twitter, что речь идет о «важных данных». Она прокомментировала: «В двух словах: иммунный ответ (как и ожидалось) очень хороший и сопоставим с гомологичной вакцинацией мРНК-вакциной». Парламентский эксперт, профессор Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) написал в Twitter: «Эта комбинация хорошо переносится и имеет немного более сильный эффект, чем двойная вакцинация «BioNTech». Комбинация может быть рекомендована».

Неясно, в какой степени наблюдаемые различия также могут быть связаны с более длительным интервалом в вакцинации группы разными вакцинами. Результаты, по-видимому, противоречат недавно опубликованной промежуточной оценке исследования Com-Cov из Великобритании, согласно которой у вакцинированных двумя разными вакцинами людей с большей вероятностью будут отмечать легкие и умеренные побочные эффекты, чем после серии гомологичных вакцинаций. В английском исследовании вакцины вводили с интервалом в 4 нед. Больший интервал между двумя дозами в берлинском исследовании мог иметь какое-то отношение к менее выраженным реакциям на вакцинацию. Результаты исследования Com-Cov о более длительном интервале вакцинации, которые могли бы подтвердить это, еще не получены. Испанские исследователи, использовавшие в серии гетерологичных вакцинаций интервал 8 нед, также сообщали об отсутствии отличий в профиле побочных реакций между гомо- и гетерологичными схемами. Вероятно, интервал между дозами имеет в этом решающее значение.

По материалам www.medrxiv.org; www.pharmazeutische-zeitung.de

*Hillus D., Schwarz T., Tober-Lau P. et al. (2021) Safety, reactogenicity, and immunogenicity of homologous and heterologous prime-boost immunisation with ChAdOx1-nCoV19 and BNT162b2: a prospective cohort study. medRxiv 2021.05.19.21257334; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.19.21257334

Опубликовано  07.06.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости