Обычно пациентов с раком печени не рассматривают как кандидатов на радикальную операцию из-за низкой эффективности такого метода лечения. Однако у некоторых пациентов может появиться возможность радикального лечения, если проводить лечение такими препаратами, как ингибитор киназы кабозантиниб и иммунотерапевтический препарат ниволумаб.

В журнале «Nature Cancer» опубликованы данные относительно преимуществ такой терапии, полученные исследователями онкологического центра Киммела (Kimmel Cancer Center).

Материалы, опубликованные 29 июля в журнале «Nature Cancer» учеными из онкологического центра Киммела в больнице имени Джона Хопкинса (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center), описывают преимущества этой комбинации препаратов. Из 15 пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК), участвующих в исследовании, которые ранее не подлежали радикальному хирургическому лечению, 12 пациентов после получения исследуемой схемы лечения смогли пройти успешное хирургическое удаление опухоли. У 5 из этих 12 больных после медикаментозного лечения осталось только 10% или меньше опухоли.

Комбинированная терапия является новым методом лечения ГЦК, доля которой составляет более 90% всех первичных онкологических заболеваний печени и является 4-й ведущей причиной смерти от рака во всем мире. Менее чем в 30% случаев ГЦК во всем мире опухоль можно удалить хирургическим путем на момент установления диагноза либо потому, что печень слишком повреждена, либо потому, что опухолевый процесс распространился на прилежащие ткани, что значительно усложняет технику проведения операции.

Вон Джин Хо, доктор медицины (Won Jin Ho, M.D), доцент кафедры онкологии Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) и первый автор исследования, акцентирует внимание на том, что пациенты, включенные в это исследование, обычно считаются неизлечимыми в нынешнем общепринятом понимании. Поэтому факт клинической эффективности предложенной схемы лечения предполагает, что ее можно в дальнейшем применять у пациентов с очень сложными неизлечимыми заболеваниями.

Марк Ярчоан, доктор медицины (Mark Yarchoan, M.D.), доцент кафедры онкологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine), сообщает: «ГЦК отличается от остальных солидных злокачественных опухолей, поскольку до сих пор отсутствовали схемы системной терапии, которые бы позволяли подготовить пациента к радикальному хирургическому лечению. Среди пациентов с ГЦК есть такие, у которых есть определенные перспективы с точки зрения эффективности радикального хирургического лечения. Также существует группа пациентов, которые участвовали в исследовании и на данный момент живут без опухоли, хотя ранее им бы не предлагали операцию».

Исходя из полученных данных, можно предполагать, что предложенная комбинация препаратов может помочь снизить частоту рецидивов рака после операции. Даже среди пациентов, перенесших успешные операции, частота рецидивов может составлять 50% и выше. В текущем исследовании исследователи установили, что у 5 пациентов, которые перенесли циторедуктивную операцию, более 230 дней после вмешательства не выявлено рецидива. У 4 из 7 пациентов, у которых не получено значительного ответа на терапевтическую схему, отмечалось прогрессирование заболевания через 56–155 дней после окончания лечения.

Кабозантиниб и ниволумаб применялись как в режиме монотерапии, так и в комбинации для лечения запущенных стадий рака печени и раньше, но целью исследования была оценка схемы для подготовки к радикальному хирургическому лечению.

М. Ярчоан отмечает, что существует потребность в стандартизации терапевтической схемы с максимальным противоопухолевым эффектом. В данном же исследовании препараты подбирались эмпирически с учетом перспективной эффективности комбинации.

Все пациенты были отобраны в многопрофильной клинике рака печени и желчных путей онкологического центра Киммела (Kimmel Cancer Center’s Liver and Biliary Cancer Multidisciplinary Clinic), где их консультируют многочисленные эксперты в области хирургии, патологии, медицинской онкологии и других дисциплин, что в результате позволяет разработать комплексный план лечения.

Исследователи внимательно изучили иммунный ответ и микросреду опухоли в крови и биоптатах тканей пациентов, включенных в исследование. При этом оценивалось, как именно отреагировала или не отреагировала ГЦК на комбинированное лечение. Методика, называемая массовой цитометрией с визуализацией, позволила клиницистам наблюдать сразу за несколькими типами клеток.

По результатам исследования, установлено, что отчетливая агрегация иммунных B-клеток свидетельствует об ответе на кабозантиниб и ниволумаб, поддерживая сильный противоопухолевый ответ. Этот метод также помог исследователям увидеть, как сходство В-клеток и Т-клеток с некоторыми макрофагальными иммунными клетками с иммуносупрессивным эффектом было характерно для опухолей, устойчивых к комбинированному лечению.

В будущем этот тип углубленного изучения микросреды опухоли может помочь клиницистам изучать препараты, которые обеспечивают В-клеточный ответ или перепрограммировать иммуносупрессивные иммунные клетки в печени так, чтобы они стали более восприимчивыми к терапии.

По материалам www.news-medical.net/news