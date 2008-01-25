Исследование, проведенное сотрудниками Фармацевтической школы Эрнеста Марио в Университете Рутгерса (Rutgers University Ernest Mario School of Pharmacy), показало, что мелатонин значительно снижает риск развития почечной недостаточности у пациентов, получающих антибиотик ванкомицин.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Antimicrobial Agents and Chemotherapy». Было обследовано 303 стационарных пациента, получавших ванкомицин. Из них 101 пациент дополнительно получал мелатонин. Установлено, что у пациентов, получавших дополнительно мелатонин, риск развития острого повреждения почек и почечной недостаточности был на 63% ниже, чем у больных, получавших ванкомицин без добавления мелатонина.

Во всем мире применение антибиотиков является одной из основных причин медикаментозно-индуцированной почечной недостаточности: ежегодно регистрируется более 13,3 млн случаев.

Почечная недостаточность приводит к повышению риска летального исхода у госпитализированных пациентов до 25%. Это связано с накоплением в организме токсинов, которые образуются вследствие инфекционного процесса и лечения антибиотиками.

Ведущий автор исследования Луиджи Брунетти (Luigi Brunetti), доцент фармацевтической школы Эрнеста Марио ( Ernest Mario School of Pharmacy), объяснил, что из предыдущих исследований известно о повреждении почек, связанном с терапией ванкомицином. Причина этого — оксидативный стресс и повреждение митохондрий. В результате этого же исследования было установлено, что мелатонин может восстанавливать функцию митохондрий почек. В то же время это многообещающее исследование проведено на небольшой выборке пациентов.

Исследователи прокомментировали, что мелатонин также ингибирует оксидативный стресс, который, в свою очередь, вызывает гибель клеток, накопление токсинов и обусловливает развитие почечной недостаточности. Мелатонин — широко применяемый снотворный препарат. В исследовании показано, что он восстанавливает функцию почек, способствуя выведению токсинов из организма.

Даже в случае благоприятного исхода и выздоровления пациента стоимость курса лечения больного с острым повреждением почек значительно повышается. Исследователи также предупредили, что антибиотики должны применяться только по строгим показаниям, а не «на всякий случай», поскольку их прием связан с риском развития серьезных побочных эффектов.

Это исследование было первым в своем роде и его авторы планируют дальнейшие клинические исследования на более широкой популяции пациентов.

Л. Брунетти отметил, что он надеется, что результаты этого исследования вызовут интерес и в дальнейшем будут проведены более обширные исследования, поскольку острое повреждение почек ежегодно диагностируют у миллионов людей.

По материалам www.medicalxpress.com/news/