Кисты почек и поликистоз почек: есть ли отличия?

Одной из важных задач почек является очистка крови от избытка жидкости, химических веществ и метаболитов, а также их выведение с мочой.

Два заболевания почек с похожими названиями, но разными причинами — это кисты почек и поликистоз почек.

Кисты почек

Кисты почек представляют собой жидкостные образования, то есть напоминающие мешочки полости в почках, заполненные жидкостью. Кисты почек могут развиваться при заболеваниях, снижающих функцию почек. Но чаще всего кисты почек относятся к типу, называемому «простыми кистами почек». Простые кисты почек не являются раком и редко вызывают нарушения функции почек. Однако при сложных кистах необходимо наблюдать за изменениями, которые могут привести к раку, и проходить регулярные обследования.

По данным Национального института диабета, расстройств пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disorders — NIDDK), у около 1 из 10 человек выявляют простые кисты почек, а у лиц в возрасте 50 лет и старше у около 1 из 5 диагностируют простые кисты почек.

Неясно, что вызывает развитие простых кист почек. Эксперты предполагают, что кисты почек развиваются, когда поверхностный слой почки ослабевает и образует мешочек. Затем мешочек наполняется жидкостью, отделяется и превращается в кисту.

Простые кисты почек обычно не вызывают развития симптомов. В то же время при значительном размере кист можно зафиксировать следующие симптомы:

тупая боль в спине или боку;

повышенная температура тела;

боль в верхней части живота.

Если простая киста почки не вызывает никаких симптомов и не влияет на функцию почек, лечение может не потребоваться. Лечащий врач может порекомендовать регулярно проходить ультразвуковое исследование для мониторинга изменений кисты почки.

Если простая киста почек вызывает развитие симптомов, может быть рекомендована ее пункция и дренирование с последующим заполнением кисты специальным раствором для предотвращения рецидива или операция по удалению кисты.

Поликистоз почек

Поликистоз почек — это наследственное заболевание, при котором скопления нераковых кист развиваются преимущественно внутри почек, в результате чего почки со временем увеличиваются в размерах и их функция нарушается. Кисты различают по размеру, они могут достигать очень большого объема. Наличие значительного количества кист или кист большого размера может привести к повреждению почек.

По данным NIDDK, расстройства пищеварения и почек, поликистоз почек являются одними из наиболее распространенных генетических заболеваний. Поликистоз почек отмечают у около 500 000 человек в США.

Симптомы поликистоза почек могут включать:

повышенное артериальное давление;

боль в спине или боку;

кровь в моче;

ощущение полноты в животе;

при значительном увеличении размера почек может быть выявлено увеличение живота;

головная боль.

У пациентов могут развиваться:

камни в почках;

инфекции мочевыводящих путей или почек;

почечная недостаточность.

Лечение поликистозной болезни почек направлено на профилактику развития осложнений и коррекцию симптомов, оно включает:

применение лекарственных средств для замедления роста кисты;

контроль артериального давления;

модификацию образа жизни, включая поддержание здоровой массы тела, употребление жидкости в течение дня, соблюдение диеты с низким содержанием соли и употребление меньшего количества белка;

симптоматическая терапия болевого синдрома;

своевременное лечение инфекций мочевого пузыря или почек антибиотиками для предотвращения их повреждения;

профилактику образования тромбов в мочевыводящих путях (включая питье дополнительного количества жидкости);

диализ или трансплантацию почки при развитии почечной недостаточности.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org